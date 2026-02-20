非常檢控觀｜吳偉豪「成龍上身」亡命跳車！直撞貨櫃爆炸場面勁震撼

《非常檢控觀》結局篇劇情峰迴路轉，當中以吳偉豪亡命追捕一幕最為觸目驚心！為追捕張武孝，吳偉豪竟上演「成龍式」玩命特技，直接爬出行駛中的座駕，場面極度牙煙！他更成功跳上對方貨車，最後貨車失控撞向貨櫃發生猛烈爆炸，吳偉豪生死未卜，究竟他能否大難不死？