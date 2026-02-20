非常檢控觀｜吳偉豪「成龍上身」亡命跳車！直撞貨櫃爆炸場面勁震撼
廣告
《非常檢控觀》結局篇劇情峰迴路轉，當中以吳偉豪亡命追捕一幕最為觸目驚心！為追捕張武孝，吳偉豪竟上演「成龍式」玩命特技，直接爬出行駛中的座駕，場面極度牙煙！他更成功跳上對方貨車，最後貨車失控撞向貨櫃發生猛烈爆炸，吳偉豪生死未卜，究竟他能否大難不死？
吳偉豪亡命追捕 上演驚險跳車肉搏
在昨晚（20日）播出的劇情中，吳偉豪（飾演熊飛）為追捕大奸角張武孝（飾演泰巨），上演了一場九死一生的追逐戰。畫面所見，吳偉豪駕駛座駕緊追張武孝的貨車，眼見無法攔截，他竟兵行險著，在高速行駛期間打開車門，奮不顧身爬上車頂，再縱身一躍跳上前面的貨車！整個過程動作俐落，一氣呵成，完全是經典港產動作片級數的亡命演出，讓觀眾看得膽戰心驚，不禁為他捏一把冷汗，場面緊張刺激到極點。
車廂內拳來腳往 吳偉豪險被踢出車外
成功跳上貨車後，吳偉豪並未鬆懈，他迅速爬到貨車的駕駛座旁，並強行打開車門，試圖制服正在駕駛的張武孝。然而，張武孝瘋狂反抗，更一度拔槍指向吳偉豪，兩人隨即在狹窄的車廂內展開激烈肉搏，拳來腳往。混亂期間，吳偉豪更被一腳踢出車外，險象環生！幸好他身手敏捷，在千鈞一髮之際及時捉實車門邊緣，整個人懸在半空，與死神擦身而過，畫面極度震撼！
貨車失控直撞爆炸 吳偉豪游嘉欣結局成謎
正當吳偉豪命懸一線之際，貨車突然完全失控，高速撞向路邊的貨櫃，並瞬間引發劇烈爆炸，現場頓時火光熊熊，濃煙密佈！吳偉豪最終能否及時逃出火海，仍然是個未知之數。他在劇中與游嘉欣的一段情備受關注，如今身陷險境，兩人最終能否有情人終成眷屬，抑或會天人永隔？這場驚心動魄的爆炸戲，為大結局留下最大懸念，所有答案將在今晚揭曉。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期