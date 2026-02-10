非常檢控觀｜「仙氣女神」李海銅形象大反轉！演綠茶霸凌女 網民讚有新鮮感

新一代「仙氣女神」李海銅形象大突破！向來以清純氣質示人的她，在熱播劇《非常檢控觀》中竟然飾演一名性格綠茶兼三八的霸凌者，與本人形象形成極大反差！這次破格演出成功引起網民關注，大讚她跳出舒適圈，為觀眾帶來十足新鮮感，究竟她是如何演活這個「狗眼看人低」的乞人憎角色？