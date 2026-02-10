非常檢控觀｜「仙氣女神」李海銅形象大反轉！演綠茶霸凌女 網民讚有新鮮感
新一代「仙氣女神」李海銅形象大突破！向來以清純氣質示人的她，在熱播劇《非常檢控觀》中竟然飾演一名性格綠茶兼三八的霸凌者，與本人形象形成極大反差！這次破格演出成功引起網民關注，大讚她跳出舒適圈，為觀眾帶來十足新鮮感，究竟她是如何演活這個「狗眼看人低」的乞人憎角色？
李海銅演活綠茶霸凌女 狗眼看人低
被譽為「藝訓班班花」的李海銅，在《非常檢控觀》中飾演「少女版凌卓霓」。劇中角色性格極差，不僅狗眼看人低，更經常霸凌由陳偲穎飾演的鍾玲鷗，最終為長大後的自己招來殺身之禍。李海銅將角色的綠茶特質和囂張跋扈演繹得入木三分，與她本人散發的清純仙氣形成強烈對比。這次挑戰反派角色，對她而言是一次演技大考驗，而她亦成功駕馭，表現亮眼。
「絕世太子女」屢見標青 曾演《痞子無間道》
李海銅近年在劇集中的表現愈來愈亮眼，備受力捧。她曾有「絕世太子女」的美譽，並先後在《痞子無間道》及《刑偵12》中有著搶眼演出，其仙氣外型和穩定發揮為她累積了不少觀眾緣。正因為過往角色多數討好，這次在《非常檢控觀》中挑戰與自身氣質完全相反的反派角色，才更讓觀眾感到驚喜，證明了她作為演員的可塑性。
網民激讚演出有反差 「成功吸引關注」
李海銅這次的轉型演出，成功在網民之間引發熱議。不少觀眾留言表示，看到她演反派感到非常驚喜，大讚「估唔到佢可以咁乞人憎」、「同平時個樣好大反差，做得好好」、「呢啲先係演員」。網民普遍認為，這次充滿新鮮感的演出，成功吸引了大家的關注，並看好她未來的演藝事業能有更多不同嘗試，不再局限於「仙氣女神」的單一戲路。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期