非常檢控觀｜林凱恩慘死吳偉豪手？揭二人「十年成長」關係昇華 網民驚呼：愛回家元宇宙！

《非常檢控觀》「蝴蝶花殺手」單元昨晚（2月5日）首播即投下震撼彈，林凱恩（Iris）飾演的綠茶KOL「卓霓」慘成第二名受害者，死狀觸目驚心！令人意外的是，劇中與她有感情線的吳偉豪（Ricco）竟有重大嫌疑，二人由《愛．回家》CP檔跳出到新劇演對手戲，關係瞬間變得敵我難分，Iris更直言合作感覺已「昇華」，究竟這對「十年好友」背後有何故事？網民更驚呼是「愛回家元宇宙」殺人事件！