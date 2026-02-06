非常檢控觀｜林凱恩慘死吳偉豪手？揭二人「十年成長」關係昇華 網民驚呼：愛回家元宇宙！
《非常檢控觀》「蝴蝶花殺手」單元昨晚（2月5日）首播即投下震撼彈，林凱恩（Iris）飾演的綠茶KOL「卓霓」慘成第二名受害者，死狀觸目驚心！令人意外的是，劇中與她有感情線的吳偉豪（Ricco）竟有重大嫌疑，二人由《愛．回家》CP檔跳出到新劇演對手戲，關係瞬間變得敵我難分，Iris更直言合作感覺已「昇華」，究竟這對「十年好友」背後有何故事？網民更驚呼是「愛回家元宇宙」殺人事件！
非常檢控觀驚現Bonnie慘死 吳偉豪成頭號嫌疑犯
《非常檢控觀》單元「蝴蝶花殺手」開篇即氣氛緊張，林凱恩飾演的KOL卓霓被發現倒斃家中，死狀恐怖，讓不少觀眾大為震驚。由於Iris在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演的「Bonnie」形象太深入民心，觀眾一時間難以接受她「慘死」。更具戲劇性的是，在《非常檢控觀》中與卓霓有感情糾葛的正是《愛．回家》的舊拍檔吳偉豪，令劇情更添懸疑，不少網民都將矛頭直指吳偉豪，笑言難道是「金城安」的復仇？
林凱恩吳偉豪十年情誼昇華 告別愛回家CP演對手
林凱恩自2015年參選港姐奪得「友誼小姐」後加入TVB，憑《愛．回家》「Bonnie」一角成功入屋，與周嘉洛飾演的「金城安」CP形象大受歡迎。其實Iris的演技早已備受肯定，2019年就憑《她她她的少女時代》提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」。今次跳出處境劇，與吳偉豪在《非常檢控觀》再度合作，Iris坦言感受深刻，更形容二人關係昇華：「我同 Ricco（吳偉豪）喺呢十年一齊成長㗎嘛，嚟到呢套劇演對手戲，好似昇華咗去另一個層次咁，都好難忘。」從昔日甜密CP到如今敵我難分的對手，二人的轉變確實令人期待。
網民驚呼愛回家元宇宙 搞笑指金城安報復
這次林凱恩與吳偉豪的衝擊性合作，立即引爆網民熱烈討論，不少人將兩套劇集的情節串連起來，形成有趣的「愛．回家元宇宙」理論。有網民搞笑留言：「吳偉豪係咪因為喺《愛‧回家》同Iris分手後懷恨在心，所以喺《非常》殺咗佢？」、「呢個係愛回家嘅平行時空嗎？」、「金城安你做咩殺咗Bonnie！」。網民的創意留言為這部懸疑劇增添了不少趣味，也證明了二人當年的CP形象有多深入民心，這次的另類「重逢」無疑製造了巨大話題！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期