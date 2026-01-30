非常檢控觀｜林景程「癲」峯演技嚇窒網民！親解拎鐵鏟跑山追殺羅毓儀驚險一幕！
昨晚拎鐵鏟跑山追殺 羅毓儀嚇到花容失色
在昨晚播出的「血古董」單元中，真兇終於現形！原來一直看似無辜的古董店老闆葉志健（林景程飾）才是殺死饒英拔（鄭子誠飾）的兇手。身份敗露後，他更露出狐狸尾巴，企圖殺死饒英拔女兒饒馨儀（羅毓儀飾）滅口。其中一幕他拿起鐵鏟，在昏暗的山頭極速跑落山追殺羅毓儀，場面張力十足，配上詭異的燈光氛圍，心寒感滿溢，堪稱劇集經典場口。林景程將角色缺乏關愛而逐步走向極端的憤怒、惶恐與兇殘演繹得淋漓盡致，讓觀眾看得不寒而慄。
林景程親解拍攝秘聞 「其實都有啲驚險」
對於這場極具壓迫感的追殺戲，林景程受訪時坦言拍攝過程難度極高，更直言有驚險之處。他憶述當時情況，表示為了營造畫面的詭異感，現場不能太光亮，但他又要一邊跑一邊望實羅毓儀，根本無法看清楚地下的路，加上手上的鐵鏟亦相當有份量，令拍攝過程危機四伏。他笑言：
「嗰場我要舉起個鏟，由山頂跑落去 Yuki 度，因為個鏟都好重吓，又因為我現場唔可以太光（為配合詭異感），我action 時要望住 Yuki 又唔可以望地下，都有啲驚險架。」
可見演員為求效果逼真，確實付出了不少汗水和膽量。
林景程為角色刻意極端化 演技再突破
林景程近年角色愈趨多元，早前更憑《反黑英雄》勇奪最佳男配角，演技備受肯定。這次在《非常檢控觀》中，他與編審商討劇本時，了解到葉志健這個角色因屢被歧視而特別孤獨，心理狀態複雜。為了呈現角色因缺乏關愛而走向極端的心理，林景程坦言是次演繹有刻意變得更戲劇化及極端化。根據官方預告，今晚他將會把「極端差距情緒」再度升級，劇照中他眼神瘋癲，笑容猙獰詭異，單看照片已感受到其強大戲場。
網民洗版式激讚林景程 「做戲一向出色」
林景程的出色演技再度獲得網民認證，昨晚劇集播出後，討論區被讚賞的留言洗版，一面倒地狠批角色心寒，但同時激讚演員表現。網民紛紛留言力撐：「他做戲一向出色，很多角色都 Handle 到」、「景程做戲好好睇」、「地產佬、不孝子，全部掌握超好」。更有網民大讚他是用心的演員，絕對值得更多讚賞和機會：
「非常用心的演員，值得讚賞。」
這次的「癲」峯演技，無疑為林景程的演藝履歷再添一個亮眼的代表作。