非常檢控觀｜梁超怡苦練芭蕾騷舞技 阮浩棕爆喊演技獲激讚 網民：最有潛質新人！
《非常檢控觀》除了主角陣容強勁，一眾年輕演員的亮眼表現更成功搶鏡，掀起網上熱話！當中飾演陳煒年輕版的「最上鏡小姐」梁超怡，以及扮演年輕馬德鐘的阮浩棕，憑著專業態度與精湛演技備受矚目。梁超怡為角色苦練芭蕾舞，畫面唯美動人；阮浩棕則一登場即大晒爆發式喊功，兩人被網民力捧為「最強潛力股」，究竟他們為角色付出了多少？
梁超怡為演年輕陳煒 零基礎苦練芭蕾舞
在劇中飾演年輕版王頌星（陳煒飾）的梁超怡，甫出場即以一場優美的芭蕾舞戲份驚艷觀眾。原來為了這場戲，本身筋骨較硬、完全沒有舞蹈底子的她，在劇組安排下特訓了足足兩星期。據悉，她每日要花上兩小時進行地獄式拉筋及苦練一字馬，毅力驚人。畫面中她動作優美，配上甜美笑容和清純大眼，仙氣十足，讓網民大讚「最上鏡小姐」實至名歸，紛紛留言：「完全睇唔出係零基礎，好有脫俗氣質！」、「為咗個角色咁搏命，抵讚！」
官方花絮曝光 梁超怡練舞受傷仍堅持
為印證梁超怡的努力，無綫官方近日發布了她上堂學舞的獨家花絮片段。片中所見，梁超怡學習能力極高，雖然筋骨硬，但在導師指導下很快便掌握到整套動作，跳得有板有眼，而且全程表現專注，態度極之專業。據tvb.com獨家專訪透露，她在練習期間更曾不慎弄傷膝頭，但依然堅持訓練，敬業精神可嘉。網民看過花絮後都表示心痛又佩服：「睇到都覺得痛，超怡好叻女！」、「咁靚女仲要咁勤力，一定會紅！」
阮浩棕登場即爆Seed 兩晚演繹強烈反差
至於前年憑《異空感應》嶄露頭角的阮浩棕，今次在劇中飾演年輕版包希仁（馬德鐘飾），表現同樣技驚四座。在前晚（1月20日）播出的集數中，他一出場即上演爆Seed喊功，情緒層次分明，感染力極強；但到昨晚（1月21日）一集，他又變回一臉「初戀純情樣」，與梁超怡的互動充滿青春氣息。短短兩晚的演出呈現出極大反差，盡顯其演技潛力，令觀眾對他與梁超怡這對年輕CP的後續發展充滿期待，大讚監製林志華揀人眼光獨到。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期