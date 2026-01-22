非常檢控觀｜梁超怡苦練芭蕾騷舞技 阮浩棕爆喊演技獲激讚 網民：最有潛質新人！

《非常檢控觀》除了主角陣容強勁，一眾年輕演員的亮眼表現更成功搶鏡，掀起網上熱話！當中飾演陳煒年輕版的「最上鏡小姐」梁超怡，以及扮演年輕馬德鐘的阮浩棕，憑著專業態度與精湛演技備受矚目。梁超怡為角色苦練芭蕾舞，畫面唯美動人；阮浩棕則一登場即大晒爆發式喊功，兩人被網民力捧為「最強潛力股」，究竟他們為角色付出了多少？