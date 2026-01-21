非常檢控觀｜游嘉欣激罕晒完美Pat Pat！親揭8年操肌秘聞：我係穿衣顯肥

《非常檢控觀》除了劇情緊湊，女主角游嘉欣的演出亦成為焦點！劇中她以多款白背心造型上陣，大騷青春本錢，其中一幕「炒車」戲更意外展現完美臀部線條，被網民激讚「狀態巔峰」！原來游嘉欣為此身形已苦練多年，她更自爆一個驚人秘密，究竟是甚麼？