非常檢控觀｜游嘉欣激罕晒完美Pat Pat！親揭8年操肌秘聞：我係穿衣顯肥
《非常檢控觀》除了劇情緊湊，女主角游嘉欣的演出亦成為焦點！劇中她以多款白背心造型上陣，大騷青春本錢，其中一幕「炒車」戲更意外展現完美臀部線條，被網民激讚「狀態巔峰」！原來游嘉欣為此身形已苦練多年，她更自爆一個驚人秘密，究竟是甚麼？
游嘉欣白背心造型搶鏡 炒車戲大騷完美曲線
游嘉欣在劇中飾演性格剛烈的「烈女」白逸桐，為了配合角色形象，她全程以便捷的白背心（而且款式多變，相當有心思）配搭不同顏色的鮮艷外套，再下搭短褲及斜孭袋，大晒青春本錢，造型性感得來又帶點中性，相當突出。除了向「車房四鼠」耍冧時的可愛「賣萌三式」令人印象深刻外，昨晚一幕「炒車」戲，她完美的臀部線條更意外成為網民焦點，獲激讚擁有「完美 Pat Pat」。加上游游在劇中經常展現一身白滑美肌及完美腰線，被網民一面倒大讚達到「狀態巔峰」！
游嘉欣親解顯瘦之謎 「我係穿衣顯肥、脫衣顯瘦」
原來游嘉欣的完美身形絕非一朝一夕，全靠多年來的努力和堅持。她早前接受訪問時就透露，自己至今已擁有約八年的健身年資，早已將運動融入生活。她分享自己的運動模式：「我本身都有一個好規律嘅運動模式，即係可能一個禮拜做兩日 Gym、跟住再做啲 Cardio 或者打吓 Tennis 咁。」對於身形，她更笑言自己屬於特別的體質，並爆出金句：「我係穿衣顯肥、脫衣顯瘦嘅人嚟，我一着少啲衫，啲人就會話：『咦，原來你都幾瘦喎！』」這番話道出了不少女生的心聲，也解釋了為何她在劇中穿上貼身背心時，線條會如此突出。
網民洗版式激讚游嘉欣 「簡直係狀態巔峰」
游嘉欣在劇中的亮眼表現和健美身形，成功引起網民洗版式討論。討論區及社交媒體上，充滿對她身形的讚美之詞，不少網民都直接引用劇中畫面，大讚：「完美 Pat Pat」、「一身白滑美肌」、「完美腰線，好羨慕！」更有大量留言認為這是游嘉欣出道以來的最佳狀態，紛紛表示：「簡直係狀態巔峰！」、「睇得出下了好多苦功！」看來游嘉欣長達八年的健身成果，不但讓她在鏡頭前更有自信，更成功獲得廣大觀眾的認同和激讚。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期