非常檢控觀｜游嘉欣吳偉豪銅鑼灣亡命飛車？監製驚爆凌晨5點拍攝秘聞！

昨晚（20日）播出的《非常檢控觀》第二集上演超刺激一幕，游嘉欣與吳偉豪在銅鑼灣鬧市上演電單車亡命追逐，畫面極度震撼！網民大讚場面真實又好睇，但原來背後拍攝過程極為艱辛，監製林志華更親自揭開當中不為人知的秘密，究竟劇組是如何在車水馬龍的鬧市中完成這項不可能的任務？