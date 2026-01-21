非常檢控觀｜游嘉欣吳偉豪銅鑼灣亡命飛車？監製驚爆凌晨5點拍攝秘聞！
昨晚（20日）播出的《非常檢控觀》第二集上演超刺激一幕，游嘉欣與吳偉豪在銅鑼灣鬧市上演電單車亡命追逐，畫面極度震撼！網民大讚場面真實又好睇，但原來背後拍攝過程極為艱辛，監製林志華更親自揭開當中不為人知的秘密，究竟劇組是如何在車水馬龍的鬧市中完成這項不可能的任務？
昨晚銅鑼灣上演亡命追逐 游嘉欣吳偉豪你追我逐
在昨晚播出的劇情中，五鼠之一的白逸桐（游嘉欣飾）為了替已故好友報仇，冒險潛入鄧車堡（徐榮飾）的地盤尋找線索，可惜事敗，隨即被鄧車堡手下展熊飛（吳偉豪飾）追捕。二人隨即在銅鑼灣鬧市騎著電單車展開激烈追逐，左穿右插，場面驚心動魄，畫面極盡刺激。這場飛車戲播出後，隨即引發網民熱議，不少觀眾大讚拍攝效果極佳，留言指「好睇又真實」、「緊張到手心出汗」，完全想不到在香港的鬧市街頭可以拍出如此高質素的追逐場面。
監製林志華親解拍攝秘聞 「好多車都係畫上去」
對於網民的讚賞，劇集監製林志華透露，這場看似危險的戲份其實安全措施做到足，而且拍攝過程相當大陣仗，足足花了至少兩天時間。他解釋為了捕捉最真實的鬧市空景，團隊需要與時間競賽：「真正拍實景喺條街，係凌晨大約 5 點鐘就要去拍架喇！差唔多朝早 7 點前，就要拍到晒佢哋啲大 Wide Shot，時間都好緊逼。」林志華更揭開視覺效果的秘密，原來當中不少車輛都是後期加工的：「其實我哋有好多車都係畫上去嘅，至於（喺車群入面）穿插嘅場口，嗰幾架車都係我哋自己嘅，唔會喺其他人啲車度穿插，再加上現場有武指同替身，所以係安全嘅。」
網民洗版激讚效果逼真 「未見違和與突兀」
雖然監製坦承場口混合了實景拍攝與後期加工，但出來的效果卻未有令觀眾失望，網民紛紛表示完全「未見違和與突兀」，大讚劇組的專業與用心。不少留言都指，正是因為劇組在細節上的堅持，才能呈現出如此震撼的畫面，讓觀眾看得非常投入。這次《非常檢控觀》的大膽嘗試，成功在視覺效果上為劇集加分，亦證明了本地製作團隊的功力，難怪能夠贏得觀眾一面倒的好評，認為劇組的努力完全沒有白費。
