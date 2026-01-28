非常檢控觀｜游嘉欣猴擒撲倒吳偉豪！搞笑床戲網民錯重點 揭I人組合驚人反差
昨晚爆笑床戲全直擊 游嘉欣為尋鼠飛擒大咬
昨晚（27日）劇情講述，被網民封為「貓鼠CP」的吳偉豪（展熊飛）與游嘉欣（白逸桐）鬥氣連場。展熊飛為了逼桐桐出手查案，竟暗中捉走她的心愛錦毛鼠，更一度令寵物走失，令桐桐心急如焚。求鼠心切的桐桐怒氣沖沖殺上展Sir家中，二人爆發連串鬥法。就在一次意外拉扯中，桐桐重心不穩，整個人撲向正躺在床上的展Sir，上演了預告片中已引爆網民期待值的搞笑床戲！雖然香艷欠奉，但二人鬥氣又尷尬的表情，反而令觀眾捧腹大笑，成功製造話題。
網民錯重點激讚吳偉豪麒麟臂 游嘉欣白背心獲封Dope
「豪游CP」的搞笑床戲播出後，網民反應極之熱烈，但討論焦點卻完全錯重點！不少觀眾被吳偉豪的無敵麒麟臂吸引，大讚其健碩身形極之吸睛，留言指：「鏡頭角度問題定真係太大隻？」、「個山形線條好誇張！」。另一邊廂，游嘉欣的「白背心加熱褲」造型亦成為焦點，網民大讚她身形一流，更用潮語「Dope」形容：「游嘉欣幾 Dope」、「游游好有 MK 味，好正」、「游游集集都白滑背心」、「A0女神好正，夠進擊！」。這場戲意外讓兩位主角的身材成為全晚熱話。
幕後花絮揭游嘉欣更進擊 吳偉豪被嚇到擰歪面
雖然劇中桐桐表現進擊，但鏡頭後的真實情況更令人意外！根據無綫官網今日（28日）發布的花絮片段，游嘉欣在現場比吳偉豪更主動活潑。當攝影師指導二人擺位時，游游全程表現雀躍，不但彈來彈去，更勇於發問，活力十足。相反，吳偉豪則顯得相當靦腆。當攝影師親身示範、假扮游游挨近他時，吳偉豪竟嚇到窒一窒，更忍不住擰歪頭爆笑，場面非常搞笑。戲內外的巨大反差，讓網民對這對「I人」組合的化學反應更加好奇。
游嘉欣親解主動原因 爆吳偉豪比自己更悶
對於在拍攝現場表現得特別主動，游嘉欣笑著解釋是為了讓對手好過一點。她直言：「我覺得如果嗰啲場合我尷尬嘅話，佢（吳偉豪）應該會更加尷尬，所以我選擇做勇敢嗰個！」一番話盡顯其體貼一面。游游續指，由於與吳偉豪都是I人（內向者），所以私下溝通不多，但因為性格相似，相處起來反而很舒服。她更開玩笑地嫌棄吳偉豪沉悶：「我會話佢比我更加悶同老正，佢會好正路咁答問題，所以有時候可能我會窒吓佢，嫌佢悶咁。」這對戲內火花四濺、戲外卻是害羞I人的組合，反差萌實在太大！