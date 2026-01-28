非常檢控觀｜游嘉欣猴擒撲倒吳偉豪！搞笑床戲網民錯重點 揭I人組合驚人反差

《非常檢控觀》昨晚（27日）一集，「豪游CP」吳偉豪與游嘉欣上演搞笑床戲，場面香艷不足但笑料百出！劇情講述游嘉欣為尋鼠而衝上吳偉豪家中，意外整個人撲向床上，畫面極具衝擊力。不過鏡頭後二人互動竟有驚人反差，究竟誰才是真正「進擊」的一方？