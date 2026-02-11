非常檢控觀｜游嘉欣演癡情女勁心酸！嘟嘴扭計冧仔失敗 網民大呼好慘

昨晚《非常檢控觀》中，游嘉欣飾演的癡情女桐桐再次出擊冧仔失敗，場面令人心酸！她悉心打扮赴約，以為是二人世界，結果竟是同大哥們在車房打邊爐，失望之情溢於言表，其百變演技成功俘虜網民，引發全城同情，究竟她是如何演活這個貼地又可愛的角色？