非常檢控觀｜游嘉欣演癡情女勁心酸！嘟嘴扭計冧仔失敗 網民大呼好慘
昨晚《非常檢控觀》中，游嘉欣飾演的癡情女桐桐再次出擊冧仔失敗，場面令人心酸！她悉心打扮赴約，以為是二人世界，結果竟是同大哥們在車房打邊爐，失望之情溢於言表，其百變演技成功俘虜網民，引發全城同情，究竟她是如何演活這個貼地又可愛的角色？
昨晚劇情直擊 游嘉欣悉心打扮慘食檸檬
在昨晚（10日）播出的劇情中，展Sir（吳偉豪飾）主動致電約食飯，令單戀他的桐桐（游嘉欣飾）以為守得雲開見月明。為此，桐桐特地悉心打扮，一改平日的Y2K熱褲風格，換上一襲充滿少女味的蝴蝶花白裙，更在上妝時流露「嬌羞搽粉底」的可愛模樣，滿心期待與心上人約會。豈料到達目的地後，發現所謂的約會，竟是與一班大哥在車房打邊爐，令她大感冇癮。游嘉欣將桐桐從期待到失望的情緒演繹得淋漓盡致，尤其「嘟嘴扭計三連環」的細節，更是讓不少觀眾看得肉緊，大感同情。
游嘉欣百變演技 GFable一面勁討喜
游嘉欣在劇中展現出百變演技，角色桐桐時而精靈、時而佻皮、時而乖巧，甚至帶點粗魯，形象相當立體。她對展Sir一往情深，即使屢次被潑冷水依然我心不死，這種癡情付出的人設，加上游嘉欣極具「GFable」（女友感）的演繹，成功塑造出一個讓觀眾又愛又憐的角色。這次她換上清純白裙，與平日的熱褲短Tee打扮形成強烈對比，不但讓觀眾眼前一亮，更突顯了她在心上人面前努力展現溫柔一面的少女心事，細膩的演出相當討喜。
網民洗版同情游嘉欣 大讚白裙Look勁殺食
劇集播出後，網民紛紛湧入討論區，一面倒地對游嘉欣的角色表示同情，留言洗版：「游游真係好慘。」、「睇到好心酸，展Sir幾時先會動心？」、「桐桐嘅付出好令人感動！」除了同情角色，不少網民亦大讚游嘉欣的白裙Look「勁殺食」，認為造型非常適合她：「呢個白裙look好有初戀feel！」、「佢carry得好好，好清純！」更有眼利網民發現，其造型與同劇的陳曉華甚為相似，但大讚二人各有美態：「兩個短髮女神著白裙都好靚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期