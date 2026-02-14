非常檢控觀｜游嘉欣獻吻吳偉豪爆「沙律醬之吻」 轉頭竟被狠撇街頭？
昨晚（13日）《非常檢控觀》劇情大反轉！游嘉欣飾演的桐桐主動獻吻吳偉豪飾演的展Sir，上演超浪漫「沙律醬之吻」，正當觀眾以為二人感情終於升溫，展Sir竟突然絕情攤牌提分手，更將桐桐獨自遺棄在荒山野嶺，畫面極度虐心！究竟二人關係為何一秒崩潰？
昨晚劇情大反轉 游嘉欣吳偉豪上演虐心攤牌
在昨晚播出的《非常檢控觀》中，桐桐（游嘉欣飾）與展Sir（吳偉豪飾）的感情線迎來震撼轉折。劇情先是甜到漏，二人撐枱腳大歎展Sir親手炮製的「愛心大阪燒」，桐桐見展Sir嘴角沾上沙律醬，竟二話不說將對方拉近並主動獻吻，上演一幕浪漫的「沙律醬之吻」。但甜蜜氣氛急轉直下，桐桐因目睹展Sir與秦湘兒（陳曉華飾）「密會」，加上孤兒院院長一句「好似老爺見新抱」，瞬間打翻醋罈，與展Sir大吵大鬧。最終激嬲展Sir，惹來攤牌之禍，他堅決表示：「我冇能力展開一段認真嘅關係」，更將定情護身符歸還，獨留桐桐在渺無人煙的地方，自己則絕塵而去，場面令人心碎。
游嘉欣親解「沙律醬之吻」 坦言為求靚景頂硬上
對於這場引起熱議的「沙律醬之吻」，游嘉欣接受官方訪問時坦言感覺相當新鮮，因為從未試過這樣拍攝吻戲。她透露拍攝前雖然感到害羞，但為了劇情效果只能「頂硬上」。游嘉欣笑言拍攝時主要思考如何能拍得更美，並為此做足心理建設：「我未試過食人哋嘴邊嘅食物。」她更補充，雖然拍攝時沒有真的碰到吳偉豪的嘴唇，但依然能營造出浪漫感覺，並大讚自己飾演的角色桐桐非常勇敢：「我十分之欣賞呢個角色，佢超級勇敢，追男仔追到呢個境界。」
網民睇到心痛掉眼淚 激讚游嘉欣馬甲線勁吸睛
這段虐心劇情引發網民激烈討論，不少觀眾對桐桐的下場大感心痛，紛紛留言表示看到掉眼淚，更有人搞笑關心被遺棄在荒野的桐桐要如何離開。另一方面，劇中桐桐自暴自棄「瘋狂打拳」一幕亦成為焦點，游嘉欣弗到漏油的馬甲線成功吸睛，獲得大量討論和關注，網民大讚她身材Fit爆。同時，劇中二佬周百恩（洪昊軒飾）「爆晒青筋」企圖鬧醒妹妹的一幕也相當出位，網民笑言完全感受到他濃厚的「愛妹之情」，演出極具張力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期