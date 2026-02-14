非常檢控觀｜游嘉欣獻吻吳偉豪爆「沙律醬之吻」 轉頭竟被狠撇街頭？

昨晚（13日）《非常檢控觀》劇情大反轉！游嘉欣飾演的桐桐主動獻吻吳偉豪飾演的展Sir，上演超浪漫「沙律醬之吻」，正當觀眾以為二人感情終於升溫，展Sir竟突然絕情攤牌提分手，更將桐桐獨自遺棄在荒山野嶺，畫面極度虐心！究竟二人關係為何一秒崩潰？