非常檢控觀｜游嘉欣吳偉豪挑戰情侶甫 單靠腰力撐起對方勁過體操

為宣傳熱播劇《非常檢控觀》兼慶祝情人節，劇中CP游嘉欣與吳偉豪近日拍攝了一系列挑戰短片！其中一條「Partner Challenge」影片中，二人模仿網紅擺出超高難度甫士，游嘉欣更單靠驚人腰力撐起吳偉豪，展現超強核心肌群，畫面震撼網民！究竟這個超高難度動作背後有何秘訣？