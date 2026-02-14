非常檢控觀｜游嘉欣吳偉豪挑戰情侶甫 單靠腰力撐起對方勁過體操
為宣傳熱播劇《非常檢控觀》兼慶祝情人節，劇中CP游嘉欣與吳偉豪近日拍攝了一系列挑戰短片！其中一條「Partner Challenge」影片中，二人模仿網紅擺出超高難度甫士，游嘉欣更單靠驚人腰力撐起吳偉豪，展現超強核心肌群，畫面震撼網民！究竟這個超高難度動作背後有何秘訣？
游嘉欣拱橋式撐起吳偉豪 驚人Core力量嚇窒網民
在這段充滿挑戰性的短片中，游嘉欣與吳偉豪完美還原了網紅的高難度雙人動作。整個過程由游嘉欣先在地上做出類似拱橋的姿勢作為支撐，之後吳偉豪再小心翼翼地靠在游嘉欣身上，並擺出雙腳離地的甫士，難度極高。最令人驚訝的一幕是，游嘉欣最後竟然放開雙手，單純依靠腰力及核心肌群（Core）的力量，同時支撐起自己及吳偉豪的體重，展現出令人難以置信的體能，畫面極具衝擊力，不少網民看後都表示目瞪口呆，大讚游嘉欣力量驚人。
游嘉欣自豪「好堅」 爆料試足10次先成功
對於成功挑戰這個高難度動作，游嘉欣受訪時也難掩自豪，笑言覺得自己「好堅」，並將功勞歸於平時的努力。她表示：「無白做到 gym。」可見其堅持健身的成果相當顯著。不過，這個完美畫面的背後其實充滿汗水，游嘉欣透露，為了成功拍到這個動作，他們二人前後不斷嘗試，她爆料指：「都試咗有成 10 次。」這次挑戰不僅展現了游嘉欣驚人的體能和健康形象，更突顯了她與吳偉豪之間為宣傳劇集而努力的敬業精神和絕佳默契。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期