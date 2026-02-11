非常檢控觀｜游嘉欣陳曉華驚爆撞衫！同款短髮白裙Look 網民熱議：邊個更靚？
《非常檢控觀》劇中姊妹花竟然驚爆撞衫？昨晚一集游嘉欣以一襲清純白裙登場，立即被眼利網民發現，與早前陳曉華的造型極為相似！兩人同樣是清爽短髮，配上類似款式的白裙，引發網民熱烈比較。究竟是游嘉欣的可愛風，還是陳曉華的氣質風更勝一籌？
昨晚劇情焦點 游嘉欣白裙Look突圍
在昨晚（10日）的劇情中，游嘉欣飾演的桐桐為了赴約，一改平日的Y2K熱褲短Tee打扮，換上一襲「女性化蝴蝶花白裙」，形象令人眼前一亮。這個清純造型，配上她「嬌羞搽粉底」、「嘟嘴扭計」等可愛小動作，將其癡情少女的GFable（女友感）魅力發揮到極致。這個造型的轉變，不但成功在網上引起話題，更被網民大讚「勁殺食」，成為昨晚劇情的一大亮點。
姊妹花撞Look大比拼 游嘉欣陳曉華各有美態
游嘉欣的白裙Look一出，隨即有網民指出，其造型與同劇另一女角陳曉華在前幾集穿過的白裙非常相似，加上二人近乎倒模的清爽短髮，令「撞衫」話題迅速發酵。雖然款式相近，但二人穿出了截然不同的感覺。游嘉欣的演繹偏向可愛佻皮，充滿少女感，符合其劇中癡情活潑的形象；而陳曉華的風格則更偏向知性優雅，散發成熟氣質。網民普遍認為二人各有美態，難分高下。
網民洗版熱議撞衫事件 力撐偶像各有千秋
兩位女神的「撞衫」事件引發網民洗版式討論，粉絲們紛紛力撐自己的偶像。支持游嘉欣的網民表示：「游游可愛啲，GFable！」、「呢個look好有初戀feel！完全係國民初戀！」；而陳曉華的支持者則認為：「Hera（陳曉華英文名）有氣質好多！」、「陳曉華個短髮型啲，carry得好好睇！」不過，亦有大量中立網民留言大讚：「兩個都好靚，唔使比較啦。」、「各有各靚，都係女神！」、「證明短髮加白裙呢個組合係無敵嘅！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期