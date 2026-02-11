非常檢控觀｜游嘉欣陳曉華驚爆撞衫！同款短髮白裙Look 網民熱議：邊個更靚？

《非常檢控觀》劇中姊妹花竟然驚爆撞衫？昨晚一集游嘉欣以一襲清純白裙登場，立即被眼利網民發現，與早前陳曉華的造型極為相似！兩人同樣是清爽短髮，配上類似款式的白裙，引發網民熱烈比較。究竟是游嘉欣的可愛風，還是陳曉華的氣質風更勝一籌？