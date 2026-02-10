非常檢控觀｜63歲潘芳芳靠AI回春20年！一人分飾兩角 監製親揭「易齡」之謎
《非常檢控觀》劇情進入高潮，「蝴蝶花殺手」單元揭發展Sir的暗黑過去，當中飾演展Sir媽咪的潘芳芳演技大爆發，更驚現「回春」20年的樣貌！劇中一幕潘芳芳被虐打的場面極度虐心，但更令網民震驚的是，劇組竟利用AI技術讓63歲的她瞬間逆齡，完美演繹角色的中年時期，究竟這項神奇技術是如何做到的？
潘芳芳演技考牌場口 悲喜反差極震撼
現年63歲的潘芳芳在《非常檢控觀》中飾演展Sir媽咪熊月娥，雖然戲份不多，但極為搶鏡。劇中她有多個「演技考牌」場口，先有被虐打的虐心戲，又要演繹對拋棄多年的兒子那份愧疚與思念，同時夾雜著擔心兒子走上歪路的徬徨，情緒複雜。到真兇揭曉後，她又要展現出一種經歷風霜後的慈母感覺，這種「悲喜／陰晴」的亮麗反差，將角色的心路歷程演繹得淋漓盡致，網民大讚「少點演藝實力都未必能應付」。
監製林志華親揭AI回春之謎
為了呈現橫跨20年的時空，監製林志華在回憶片段中花盡心思，決定採用「AI回春」技術處理潘芳芳及何啟南的角色。林志華透露，透過AI技術，成功讓潘芳芳「逆齡」回到約20年前的狀態。從畫面上可見，AI版的中年潘芳芳不僅肌膚變得幼嫩，神態上更少了一份歷練的滄桑，多了一份天真，與老年版的造型形成鮮明對比。監製大讚潘芳芳的精湛演技：「芳芳姐演出了合符角色不同年齡的神韻」，完美結合了科技與演技，令角色更具說服力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期