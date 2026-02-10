非常檢控觀｜63歲潘芳芳靠AI回春20年！一人分飾兩角 監製親揭「易齡」之謎

《非常檢控觀》劇情進入高潮，「蝴蝶花殺手」單元揭發展Sir的暗黑過去，當中飾演展Sir媽咪的潘芳芳演技大爆發，更驚現「回春」20年的樣貌！劇中一幕潘芳芳被虐打的場面極度虐心，但更令網民震驚的是，劇組竟利用AI技術讓63歲的她瞬間逆齡，完美演繹角色的中年時期，究竟這項神奇技術是如何做到的？