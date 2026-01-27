非常檢控觀｜羅毓儀爆喊戲勁狼狽！對死物自言自語 揭靈異場面爆笑內幕
《非常檢控觀》「血古董」單元氣氛詭異，羅毓儀（Yuki）抱著赤盆自言自語的畫面更添幾分寒意。雖然Yuki的演出備受讚賞，但她近日受訪時卻大爆拍攝背後原來笑料百出，不但要忍受強風吹眼，更要對著「假想敵」演戲，挑戰極大！究竟這些令人毛骨悚然的靈異場面，背後有甚麼蝦碌又狼狽的內幕？
羅毓儀爆喊戲險甩Con！風扇狂吹勁蝦碌
談到劇中不少充滿「閃靈」感覺的詭異鏡頭，羅毓儀笑言拍攝過程其實苦不堪言。她憶述其中一幕戲，講述她一開門就見到赤盆在家門前，劇組為了營造靈異氣氛，竟用風扇對著她狂吹！Yuki無奈表示：「吹到我全程都覺得好似有沙飛入眼咁，最慘我拍嘅時候仲要係咁喊，副 Con 全程好似就甩就甩咁！」她更笑言有時為了遷就拍攝角度，甚至不能真的望著赤盆演戲，場面既古怪又搞笑。
羅毓儀首演獨腳戲 「要靠想像力夠投入」
劇中長期要對著赤盆自言自語，羅毓儀坦言難度極高，是一次演技大挑戰。她解釋：「始終我係第一次咁演戲，之前做同對手會有 Give and Take，依家就變咗成件事剩係得我自己一個輸出，變相我要自己諗晒所有 Give and Take。」更困難的是，雖然觀眾會聽到鄭子誠的聲音從盆中傳出，但Yuki在現場拍攝時，對白其實是由PA讀出，她直言：「所以要 syn 番個情感都唔容易，要靠想像力同要夠投入。」
真假赤盆大混亂？羅毓儀揭道具靈異趣聞
除了演技上的挑戰，連道具都為羅毓儀帶來「煩惱」。她笑言，由於陶瓷製的赤盆實物太重，劇組特意準備了一個較輕便的「道具赤盆」讓她抱著演戲。不過，這個道具赤盆的像真度實在太高，導致工作人員經常將真假赤盆撈亂，場面混亂又搞笑。Yuki憶述這些趣聞時，也忍不住大笑，為恐怖的劇情增添了不少歡樂的幕後花絮，讓觀眾了解到靈異背後原來笑料十足。
網民心痛又爆笑 「演員真係唔易做」
羅毓儀分享的幕後辛酸史曝光後，引來網民熱烈討論。不少網民都表示既心痛又覺得好笑，紛紛留言：「原來靈異場面係咁拍出嚟，笑死！」、「Yuki好專業，吹到眼都擘唔大仲要喊！」、「心痛但又好好笑，辛苦晒！」更有網民感嘆：「演員真係唔易做！」大讚Yuki的專業精神，並表示了解幕後故事後，更能體會到演員及製作團隊的努力和付出。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期