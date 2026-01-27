非常檢控觀｜羅毓儀爆喊戲勁狼狽！對死物自言自語 揭靈異場面爆笑內幕

《非常檢控觀》「血古董」單元氣氛詭異，羅毓儀（Yuki）抱著赤盆自言自語的畫面更添幾分寒意。雖然Yuki的演出備受讚賞，但她近日受訪時卻大爆拍攝背後原來笑料百出，不但要忍受強風吹眼，更要對著「假想敵」演戲，挑戰極大！究竟這些令人毛骨悚然的靈異場面，背後有甚麼蝦碌又狼狽的內幕？