非常檢控觀｜羅雪妍演活絕望愛滋病人！親述畏高跳橋 凌晨中環開工勁大陣仗

《非常檢控觀》昨晚劇情極震撼，「六合彩女神」羅雪妍（Uki）演活絕望愛滋病患者，一場跳橋戲看得觀眾心驚膽顫！她以蒼白空洞的演出獲激讚，但原來拍攝幕後勞師動眾，Uki更要克服畏高親身上陣。究竟這場關鍵戲份背後有幾大陣仗？