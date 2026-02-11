非常檢控觀｜羅雪妍演活絕望愛滋病人！親述畏高跳橋 凌晨中環開工勁大陣仗
昨晚劇情震撼 羅雪妍演活生無可戀狀態
在昨晚（10日）開啟的新單元「美麗誘罪」中，羅雪妍飾演的醫美集團治療師廖靜蓉，因被包家勉（丘梓謙飾）傳染愛滋病而大受打擊，最終選擇在鬧市跳橋自殺。雖然羅雪妍出場只有短短數分鐘，但她蒼白的妝容配以茫然空洞的神態，完美演活了角色生無可戀的絕望狀態，極具感染力的演出相當搶焦，為整個單元揭開了沉重序幕，演技備受肯定。
羅雪妍親述跳橋戲 畏高上陣背部落地
羅雪妍受訪時透露，拍攝這場跳橋戲時其實「大陣仗」兼勞師動眾。她憶述當時入行資歷僅兩年，一切都感新鮮。劇組為避開人潮，選擇在清晨時分於中環拍攝，她更表示：「我記得我嗰日凌晨已經開始化妝。」為了安全，劇組安排了替身及做足安全措施，但特寫鏡頭仍需她親身上陣。她坦言：「我自己實際跳嘅高度只有1.7-1.8米左右，其實我本身都有少少畏高，但呢個高度尚算接受到。」她更透露當中難處：「呢場戲嘅難處係我唔可以就咁直接跳，因為要接番替身個鏡頭，我跌落張墊時要背部落地，所以正式埋位前都練習咗好多次，好彩一次都好順利。」其敬業精神令人佩服。
「六合彩女神」羅雪妍入行4年 宜古宜今獲讚
現年29歲的羅雪妍（Uki）於2020年參選港姐入行，入行4年來憑藉《六合彩》主持工作及《愛．回家之開心速遞》接龍小花Gigi一角成功入屋，被封為「六合彩女神」。除了時裝劇，她早前在《痞子無間道》中初試啼聲獻唱《淺醉一生》，其古裝造型亦獲網民大讚宜古宜今，展現出極高的可塑性。這次在《非常檢控觀》的破格演出，再次證明了她作為演員的潛力。
網民激讚羅雪妍演技搶焦 期待更多演出
羅雪妍的精湛演出引來網民熱烈討論，不少人留言大讚她演技大有進步：「出場幾分鐘已經好搶！完全演到嗰種絕望！」、「個樣勁空洞，睇到心都寒埋！完全唔認得係六合彩女神！」、「演技令人眼前一亮，TVB應該俾多啲機會佢！」網民紛紛表示對這位潛力新人刮目相看，並期待她未來能挑戰更多不同類型的角色，在演藝路上發光發亮。