非常檢控觀｜莊易羚爆死狀極高難度！揭秘勤力新人幕後血淚史 卸妝痛過拍戲？

TVB新劇《非常檢控觀》開播即掀起話題，劇中「蝴蝶花殺手」單元其中一名死者由上位小花莊易羚（Axity）飾演，雖然出場時間極短，但其被綁架時的驚慌失措，以及死後口含蝴蝶花的驚悚模樣，成功給觀眾留下深刻印象！原來這幕後藏著極大辛酸，Axity自爆拍攝過程挑戰極大，事後卸妝更花足一個多小時，過程極為痛苦，究竟這位勤力新人背後付出了多少努力？