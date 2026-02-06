非常檢控觀｜莊易羚爆死狀極高難度！揭秘勤力新人幕後血淚史 卸妝痛過拍戲？
TVB新劇《非常檢控觀》開播即掀起話題，劇中「蝴蝶花殺手」單元其中一名死者由上位小花莊易羚（Axity）飾演，雖然出場時間極短，但其被綁架時的驚慌失措，以及死後口含蝴蝶花的驚悚模樣，成功給觀眾留下深刻印象！原來這幕後藏著極大辛酸，Axity自爆拍攝過程挑戰極大，事後卸妝更花足一個多小時，過程極為痛苦，究竟這位勤力新人背後付出了多少努力？
莊易羚挑戰高難度死狀 蝴蝶花妝容勁搶鏡
在《非常檢控觀》中，莊易羚的角色一出場便被綁架，全程花容失色，尖叫聲拆天。Axity受訪時笑言自己本身就是個「嘈」的人，所以演起來相當投入：「我睇劇本時已知自己會嗌得好大聲…結果我拍嗰陣真係嗌到好大聲，哈哈。」她更完全拋開靚女包袱，任由自己哭到妝容盡毀：「一 roll 機我冇理靚唔靚，喊到成個妝甩晒、連眼罩都全濕。」而最關鍵的死狀場面，難度更是極高，Axity憶述：「因為要 Hold 住個頭向後，但同時要拗腰，又唔可以眨眼要 Hold 住個蝴蝶花喺個口度，其實都幾高難度。」專業表現令人佩服。
莊易羚揭花面妝卸妝之苦 膠水黐面痛足一粒鐘
鏡頭前震撼的「蝴蝶花」死狀，背後卻是痛苦的卸妝過程。莊易羚大爆為了卸下這個特殊的「花面妝」，她與化妝師奮鬥了超過一個小時，過程苦不堪言。她解釋道：「因為啲膠水好難落，加上本身面上好多毛毛，所以落起上嚟仲痛。」演員為求效果逼真，往往要承受鏡頭後不為人知的辛酸，這次的卸妝血淚史，足見Axity為演出的犧牲與敬業精神，絕對是皮肉之痛！
莊易羚被封勤力新人 每套劇自備人物小傳
莊易羚的敬業態度在圈中早有口碑，每次拍劇不論戲份多少，她都會為角色親手撰寫「人物小傳」，以幫助自己更快入戲，相當有心。這位勤力新人的努力亦漸見成果，近年在《黑色月光》飾演智商僅7歲的孫女、《奪命提示》的冷酷打女，以及《麻雀樂團》的溫婉亡妻，角色多變且演繹入木三分，可塑性備受讚賞。作為前韓國女團CLC成員莊錠欣的胞姊，莊易羚並未倚賴妹妹名氣，反而憑藉自身努力一步步在演藝圈闖出名堂，未來發展絕對值得期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期