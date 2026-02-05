非常檢控觀｜選美冠軍蔡菀庭演活機心女！妒忌閨密狠下毒手 網民激讚：超有驚喜

「四料選美冠軍」蔡菀庭在劇集《非常檢控觀》中演技大爆發，昨晚（2月4日）播出的「殺戮試場」單元結局中，她飾演的「神經質機心女」徐彥楓（阿楓）真面目被揭，因妒忌而企圖殺害閨密小禹（戴祖儀飾）的變態行徑，看得觀眾心寒！蔡菀庭將角色的瘋狂與悔疚演繹得淋漓盡致，究竟這位選美冠軍是如何擺脫花瓶形象，成功挑戰如此複雜的暗黑角色？