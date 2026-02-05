非常檢控觀｜選美冠軍蔡菀庭演活機心女！妒忌閨密狠下毒手 網民激讚：超有驚喜
「四料選美冠軍」蔡菀庭在劇集《非常檢控觀》中演技大爆發，昨晚（2月4日）播出的「殺戮試場」單元結局中，她飾演的「神經質機心女」徐彥楓（阿楓）真面目被揭，因妒忌而企圖殺害閨密小禹（戴祖儀飾）的變態行徑，看得觀眾心寒！蔡菀庭將角色的瘋狂與悔疚演繹得淋漓盡致，究竟這位選美冠軍是如何擺脫花瓶形象，成功挑戰如此複雜的暗黑角色？
昨晚大結局 蔡菀庭模擬法庭終露破綻
在昨晚的劇情中，為了逼出真兇，包專員（馬德鐘飾）及頌星（陳煒飾）精心設計了一場模擬法庭，讓企圖殺害小禹的徐彥楓（蔡菀庭飾）心防崩潰。眼見殺人事敗，阿楓竟惡向膽邊生，企圖用毒針殺害昏迷中的小禹滅口，幸好最終反中展 Sir（吳偉豪飾）的陷阱當場被捕。在審訊下，她終於承認一切罪行源於對小禹的極度妒忌。原來，阿楓的病態心理與其原生家庭息息相關，自小活在父親徐建樹（陳榮峻飾）的魔爪之下，被強迫灌食聰明藥，長期承受巨大精神壓力，最終扭曲了心智，走上不歸路。
揭徐彥楓變態黑歷史 全因虎爸長年虐待
劇中徐彥楓的角色之所以如此病態，全因她從小到大都活在父親徐建樹（陳榮峻飾）的壓力與操控之下。為了逼女兒成龍，徐建樹在阿楓讀書時期已強迫她服用聰明藥，這種長期的精神虐待與藥物濫用，導致阿楓自我形象低落，內心充滿不安全感。她表面上是小禹的最好閨密，暗地裡卻是個表裡不一、妒忌心極重的「機心綠茶婊」。蔡菀庭在演繹角色時，無論是暴怒、焦慮還是討好，其眼神和嘴角肌肉都會不自覺抽搐，完美呈現了角色長期受壓及濫藥的後遺症，這些微表情的精準拿捏，令角色的悲劇性更添說服力。
網民洗版式嗌揪心 激讚蔡菀庭演技大爆發
「殺戮試場」單元播出後，網上好評如潮，劇情探討了閨密間的妒忌、原生家庭傷害等議題，引起極大共鳴。特別是戴祖儀飾演的小禹臨終前，反過來原諒曾企圖殺害自己的蔡菀庭，讓無數網民洗版式留言大呼揪心：「害死世界上唯一對你好的人，但她都不怪你，也沒有重來機會，這種後悔慘過死。」同時，網民一面倒激讚監製林志華大膽起用蔡菀庭，並對其演技刮目相看：「演得好好」、「努力有回報」、「超有驚喜」、「有潛質」、「真係做得唔錯，演到嗰種有啲精神病嘅狀態」、「自然唔浮誇」、「看到流眼淚」、「TVB 肯畀機會新人，值得讚。」
圖片來源：TVB