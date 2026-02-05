非常檢控觀｜蔡菀庭揭神還原機心女秘訣！自創肌肉抽搐演濫藥 緊張到胃痛嚇壞眾人
蔡菀庭憑《非常檢控觀》的「徐彥楓」一角贏盡掌聲，她將角色因長期濫藥而導致的肌肉不自覺抽搐等細節演繹得入木三分，近日她接受訪問時坦言，這些微表情原來是她刻意設計！為了完美呈現角色的精神狀態，她在家中下了不少苦功，更曾因太投入角色而緊張至胃痛。究竟這位上位花旦為了角色還付出了多少不為人知的努力？
蔡菀庭為角色對鏡狂練 自創肌肉抽搐細節
蔡菀庭在訪問中透露，為了演活「徐彥楓」這個複雜角色，她事前做了大量準備。她認為角色對聰明藥有依賴，生理上應該會出現一些無法自控的反應，因此她刻意設計了眼神和嘴角肌肉不時抽搐的細節。她分享道：「我開拍前都有不斷喺屋企對鏡練習，希望做得自然啲。」她亦非常感激監製林志華給予極大的創作空間，讓她能放膽嘗試。正是這份對細節的執著，才讓「徐彥楓」這個角色如此立體，成功說服觀眾，證明了她絕非空有外貌的「選美冠軍」。
蔡菀庭拍模擬法庭戲超崩潰 一度緊張到胃痛面白
雖然探監的爆喊戲備受讚賞，但蔡菀庭坦言，對她來說難度最高的場口其實是「模擬法庭」戲。由於劇中角色在該場戲的情緒極度緊張，她也完全投入其中，導致身心出現巨大反應。她憶述：「拍嗰日我好緊張，加上劇入面角色情緒都需要好緊張，當時直頭有啲分離唔到角色同自己嘅情緒，最後係緊張到胃痛同成塊面白晒…」在如此繃緊的狀態下，既要準確記住對白，又要兼顧走位和表情，對她來說是極大挑戰，可見其為演出的投入程度非同一般。
蔡菀庭感激陳煒馬德鐘指導 戴祖儀貼心錄音助入戲
談到劇中另一場關鍵的探監認錯戲，蔡菀庭謙虛地將功勞歸於編劇，並感激前輩們的幫助。她透露，由於拍攝時非常緊張，幸得馬德鐘和陳煒在旁耐心指導：「見到我好緊張時，會畀好多指導同提示我，好耐心咁幫我 Tune 番啲演法，又畀咗好多時間我培養情緒。」而監獄視像一幕需對著綠幕演戲，對手戴祖儀更貼心地預先錄好對白聲帶給她，讓她能聽著反應，更容易代入情緒。她強調與戴祖儀因戲結緣，建立了真感情，戲內戲外的交流都對演出有極大幫助。
圖片來源：TVB資料或影片