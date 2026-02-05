非常檢控觀｜蔡菀庭揭神還原機心女秘訣！自創肌肉抽搐演濫藥 緊張到胃痛嚇壞眾人

蔡菀庭憑《非常檢控觀》的「徐彥楓」一角贏盡掌聲，她將角色因長期濫藥而導致的肌肉不自覺抽搐等細節演繹得入木三分，近日她接受訪問時坦言，這些微表情原來是她刻意設計！為了完美呈現角色的精神狀態，她在家中下了不少苦功，更曾因太投入角色而緊張至胃痛。究竟這位上位花旦為了角色還付出了多少不為人知的努力？