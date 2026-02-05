非常檢控觀｜蔡菀庭入行7年傳拍逾70角！親證從不推Job：有得做我就做
蔡菀庭在《非常檢控觀》憑「徐彥楓」一角成功彈起，精湛演技備受肯定。有指她入行7年以來，已默默接演超過70個角色，堪稱TVB的「隱形女鐵人」。近日她親身回應傳聞，直認自己從不推辭任何工作機會，更霸氣發表「有得做我就做」的宣言，其敬業樂業的態度，或許正是她成功磨練出爐火純青演技的關鍵！
蔡菀庭親解70角傳聞 霸氣宣言從未推通告
對於有資料指她入行至今已拍攝超過70個角色，蔡菀庭笑言雖然沒有正式統計過，但她確實從未拒絕過任何工作。她向傳媒霸氣表示：「我由入行到依家，只要有 PA 搵我，我就會接，我未推過任何一張通告。」在競爭激烈的演藝圈，不少藝人都會對角色有所選擇，但蔡菀庭卻反其道而行，無論角色大小、戲份多少，她都願意接拍。這種驚人的毅力與堅持，讓她在短短7年間累積了大量實戰經驗，為今日的爆發奠定了穩固基礎。
蔡菀庭視每次開工為學習 珍惜機會偷師前輩
當被問到為何從不「揀擇」工作，蔡菀庭分享了她獨特的演員生存之道。她認為每一次開工，都是一個寶貴的學習機會，而非簡單地完成一項任務。她真誠地說：「因為我覺得每一次返工，對我嚟講都係好好嘅學習機會。返工可以睇吓前輩會做啲乜，其實係好開心架，所以我真係冇計自己做過幾多角色，有得做我就做！」正是這種謙虛好學、珍惜羽毛的態度，讓她能夠在片場中不斷觀察和吸收前輩的演戲技巧，將每一個小角色都當成磨練演技的試金石。
網民讚敬業精神可嘉 苦熬7年終憑徐彥楓彈起
蔡菀庭「有得做我就做」的敬業精神曝光後，引來網民一片讚好。不少人將她過往的努力與今次的成功連結起來，認為她的彈起絕非偶然。有網民留言力撐：「難怪演技進步咁多，原來背後默默做咗咁多」、「機會係留畀有準備嘅人，佢值得擁有」。事實證明，蔡菀庭7年來不問回報的付出，最終在「徐彥楓」這個充滿挑戰性的角色上開花結果，贏得了觀眾的認可。她的經歷，無疑為許多仍在努力奮鬥的新人演員，帶來了極大的鼓舞和啟發。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期