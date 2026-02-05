非常檢控觀｜蔡菀庭入行7年傳拍逾70角！親證從不推Job：有得做我就做

蔡菀庭在《非常檢控觀》憑「徐彥楓」一角成功彈起，精湛演技備受肯定。有指她入行7年以來，已默默接演超過70個角色，堪稱TVB的「隱形女鐵人」。近日她親身回應傳聞，直認自己從不推辭任何工作機會，更霸氣發表「有得做我就做」的宣言，其敬業樂業的態度，或許正是她成功磨練出爐火純青演技的關鍵！