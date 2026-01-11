非常檢控觀｜39歲賴慰玲揮低游嘉欣！秘書Look俯身執File撼贏長腿成美腿擔當？
《非常檢控觀》驚現最強「美腿擔當」！現年39歲的實力派演員賴慰玲，在新劇中意外「壓倒」青春小花游嘉欣，憑藉女性味爆燈的「曲髮秘書」造型及一幕俯身執File的場口，成功搶盡焦點。向來以知性、牙尖嘴利形象示人的她，這次性感大解放，究竟她是如何憑Body Language爆發無限喜感兼撼贏長腿？實在令人期待值爆燈！
賴慰玲性感大解放 曲髮秘書造型騷尽長腿
賴慰玲在《非常檢控觀》中飾演的公孫珀，絕對是她演藝生涯的一次重大突破。她一改以往的知性形象，將自身聰明伶俐、牙尖嘴利的特質發揮至極致之餘，更注入滿滿的女性魅力。劇中她的「曲髮秘書」造型相當吸睛，女人味十足，製作組更透露她為了一再追求突破，意外成為劇集的「美腿擔當」，在造型上將會大方展示其完美腿部線條。消息指賴慰玲在劇中的魅力甚至「壓倒」年輕的游嘉欣，讓觀眾見識到成熟女性的性感與智慧並存的獨特氣質，勢必成為劇集一大亮點。
經典俯身執File場面 賴慰玲Body Language喜感爆燈
要數賴慰玲在劇中最令人期待的一幕，絕對是其中一場「俯身執File」的戲份。據悉，這場戲不僅是為了展示她的身材，更是演技與喜感的大爆發。在該場口中，賴慰玲不但完美演繹了女性的完美身體線條，更單憑Body Language就成功迸發出無限喜感，將角色的魅力立體地呈現出來。這個場口被視為劇中一個極具記憶點的經典畫面，完美結合了視覺衝擊與喜劇效果，讓觀眾對賴慰玲的角色充滿無限遐想，期待她如何駕馭這個充滿挑戰性的演出。
賴慰玲情陷小鮮肉張馳豪 上演鬥氣姊弟戀
除了形象上的突破，賴慰玲在劇中的感情線亦是焦點所在。她將會與新生代演員張馳豪飾演的「直男見習檢察官」趙子幀，上演一場火花四濺的「鬥氣冤家式姊弟戀」。劇中，聰明伶俐的公孫珀遇上耿直的趙子幀，兩人從互相鬥氣到逐漸萌生愛意，過程充滿喜感。據透露，這對姊弟戀的甜蜜度完全不輸吳偉豪與游嘉欣的青春組合，賴慰玲與張馳豪之間的化學作用極佳，保證能為觀眾帶來輕鬆又投入的觀劇體驗，讓大家看到不一樣的愛情火花。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期