非常檢控觀｜真實MTS患者現身說法！狂讚劇情寫實 親解與高智商無關？

《非常檢控觀》自播出後，馬德鐘飾演患有「鏡反射觸覺症」（MTS）的檢控官引起坊間極大回響，不少觀眾好奇MTS是否等同超能力。近日，竟有自稱是真實MTS患者的網民現身討論區，大讚劇集做足功課，真實還原了患者的感受！該網民更親自釐清坊間對MTS的普遍迷思，指出劇中一個關鍵設定與現實有別，究竟MTS是否真的與高智商掛勾？