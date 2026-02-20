非常檢控觀｜真實MTS患者現身說法！狂讚劇情寫實 親解與高智商無關？
《非常檢控觀》自播出後，馬德鐘飾演患有「鏡反射觸覺症」（MTS）的檢控官引起坊間極大回響，不少觀眾好奇MTS是否等同超能力。近日，竟有自稱是真實MTS患者的網民現身討論區，大讚劇集做足功課，真實還原了患者的感受！該網民更親自釐清坊間對MTS的普遍迷思，指出劇中一個關鍵設定與現實有別，究竟MTS是否真的與高智商掛勾？
真實患者追劇大讚寫實 認同能感受他人痛楚
劇集熱播，成功吸引到一位自稱患有MTS的網民特別追看，並發文分享觀後感。該網民表示，對於劇中主角包希仁（馬德鐘飾）能感受到別人情緒及痛楚的描寫，他深有同感，並承認這種感同身受的能力在某程度上確實會影響日常生活。他大讚編劇在撰寫劇本前必定做足了資料搜集，才能如此準確地刻劃出MTS患者的內心感受與生活點滴，認為不少劇情都講中了他與其他患者的心聲，對劇集的認真製作表示肯定。
患者親解MTS迷思 睇戲同現實感受大不同
雖然劇集劇情寫實，但該網民亦特別澄清了一點，就是觀看劇集、影片時的感受，與現實生活中親身經歷的感覺有著明確差異。他解釋，由於觀眾在觀看影視作品時，內心已預先知道「劇情是虛假」，因此即使M-T-S患者能夠共情，其感覺也不會像現實中那樣強烈。這個第一身的分享，為廣大觀眾揭開了MTS患者在面對虛構與現實世界時，感官體驗上的細微分別，解答了不少人的疑惑。
MTS患者不一定高智商？網民釐清感官與認知能力
對於劇中暗示或有研究認為聯覺（Synesthesia）與高智商有關，該網民提出了關鍵的釐清。他認為，聯覺本質上是一種「感官能力」，而非「認知能力」。他推測，MTS患者之所以可能在某些智商測試中表現較佳，或許是因為其獨特的聯覺能力在處理特定類型的測試題目時佔有優勢，但這並「不一定代表他們很聰明」。這個觀點打破了「MTS等於天才」的刻板印象，讓大眾對此症狀有更深入及準確的理解。
網民驚嘆長知識 感謝科普破除超能力標籤
該網民的現身說法，在網上引起極大迴響，許多觀眾都表示「長知識了」。不少人留言感謝該網民的無私分享：「好多謝呢位網民嘅分享，終於明白MTS係咩一回事」、「唔好再將呢啲病症當做超能力啦，患者其實好辛苦。」。大家除了驚嘆《非常檢控觀》的劇情獲真實患者認證外，也透過這次科普，更深入地了解到MTS的真實情況，成功破除了過往對此症狀「超能力化」的標籤與誤解。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期