非常檢控觀｜《一屋老友記》菲菲大個女！18歲陳偲穎變亭亭玉立 喊功獲激讚
還記得10年前《一屋老友記》中可愛的「菲菲」嗎？當年的「TVB御用童星」陳偲穎已經長大了！現年18歲的她，在劇集《非常檢控觀》中亮相，瞬間引爆網民集體回憶，驚呼「咁快咁大個喇」！昔日的小妹妹如今已長得亭亭玉立，更在劇中大騷精湛喊功，演技備受讚賞，蛻變之大讓觀眾完全認不出來！
15歲拍劇演苦情少女 喊功備受讚賞
陳偲穎在拍攝《非常檢控觀》時其實只有15歲，但演技已相當成熟，尤其喊功更是備受讚賞，將劇中被霸凌的苦情少女「鍾玲鷗」演繹得楚楚可憐。雖然拍攝時樣子依然帶點Cutie，但事隔三年，現年18歲的她已完全蛻變，長得亭亭玉立，樣子極有秀氣。加上與生俱來的好演技，被網民看好前途無可限量，有望成為新一代實力派小花。
網民洗版熱討「原來係菲菲」
陳偲穎的出現，勾起了無數90後的童年回憶，網民紛紛在討論區洗版留言，對她的成長感到驚訝：「原來係菲菲」、「咁快咁大個喇」、「完全唔認得佢」！不少觀眾更大讚她的演技有飛躍性進步：「原來係佢，唔怪之得演得好好啦」、「小妹妹長大了」、「呢個妹妹做戲非常好」。從觀眾的熱烈反應可見，大家對這位昔日童星的成長與蛻變感到非常驚喜和欣慰。
回帶十年前《一屋老友記》菲菲成功入屋
時間回到2016年，當年陳偲穎憑著在神劇《一屋老友記》中飾演「菲菲」一角成功入屋，成為家喻戶曉的童星。她在劇中精靈可愛的模樣，以及與劇中演員的溫馨互動，都給觀眾留下了深刻印象。正因為有這段「國民妹妹」的成長背景，十年後觀眾在《非常檢控觀》中再次見到她，才會引發如此巨大的懷舊熱潮和討論度，見證著一位童星的亮麗成長。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期