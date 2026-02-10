非常檢控觀｜《一屋老友記》菲菲大個女！18歲陳偲穎變亭亭玉立 喊功獲激讚

還記得10年前《一屋老友記》中可愛的「菲菲」嗎？當年的「TVB御用童星」陳偲穎已經長大了！現年18歲的她，在劇集《非常檢控觀》中亮相，瞬間引爆網民集體回憶，驚呼「咁快咁大個喇」！昔日的小妹妹如今已長得亭亭玉立，更在劇中大騷精湛喊功，演技備受讚賞，蛻變之大讓觀眾完全認不出來！