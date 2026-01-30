非常檢控觀｜陳庭欣拍分屍場面勁反胃！自爆成監製御用「荒山野嶺專業戶」！
陳庭欣為愛包庇老公 複述燒屍過程嚇到哽咽
昨晚劇情講到，陳庭欣（Toby）飾演的顏映朱為了掩護老公何遠程（梁証嘉飾），不惜向警方講大話落假口供。在複述發現屍體及萌生燒屍念頭的過程時，Toby的演繹相當到位，由於過程極為殘忍，她憶述時不僅表情驚慌，聲音更不時帶著哽咽，將角色的內心恐懼與掙扎完全表現出來，絕對是落足心機！而據悉今晚將會播出更心寒的分屍劇情，勢必挑戰電視尺度。
陳庭欣驚爆拍攝勁反胃 「道具太逼真有作嘔感」
談到即將播出的分屍戲，陳庭欣受訪時坦承拍攝過程苦不堪言，更一度感到反胃作嘔。她透露當時的場景佈置極為逼真，加上拍攝地點在荒山野嶺，讓她聯想起早前轟動全港的肢體案新聞，心理壓力巨大。她心有餘悸地表示：
「拍嗰時成枱都係血，嗰排又咁啱發生咗單好轟動嘅肢體案，當時個腦入面好多相關新聞嘅畫面，加上仲要喺荒山野嶺度拍，同埋道具嘅同事又整得所有嘢太逼真，我哋望住嗰幾個人，都有反胃同作嘔嘅感覺。」
可見為了呈現最真實的畫面，演員們在鏡頭後承受了不少壓力。
陳庭欣成御用荒山野嶺專業戶 回帶《致命復活》經典
陳庭欣笑言，每次與監製林志華（阿Lam）合作，都總要被安排到「荒山野嶺」拍攝。她非常感激監製給予不少發揮機會，更幽默地表示自己已成為「荒山野嶺專業戶」。她憶述當年拍攝《致命復活》時，被棄屍荒山野嶺的畫面已成經典情節，沒想到這次再度挑戰。她笑說：
「阿 Lam 次次都叫我去荒山野嶺拍，呢個真係好好嘅體驗同回憶，甘得嚟又有得發揮！」
這種甘苦與共的合作關係，也造就了幕幕經典場面。
陳庭欣獲讚最美拍賣官 做足功課演繹專業
雖然劇中要處理恐怖分屍案，但陳庭欣亦有展現其專業亮麗的一面。在劇中有「最美拍賣官」之稱的她，其中一場戲需要主持慈善拍賣會。Toby將嗌價部分演得似模似樣，原來她除了本身累積了不少慈善拍賣主持經驗外，事前更做足功課，務求表現得更真實。她透露：
「我都有上網觀望吓真正嘅拍賣過程係點，希望做出嚟真實啲。」
無論是荒山野嶺的恐怖戲，還是拍賣會上的專業演出，Toby都全力以赴，其敬業態度備受讚賞。