非常檢控觀｜陳煒馬德鐘6分鐘隔空激辯！創新拍攝手法震驚網民：拍到電影咁緊張！

TVB劇集《非常檢控觀》昨晚（2月12日）播出一集掀起全城熱話！劇中陳煒與馬德鐘為「蔥頭」丘梓謙的案件，上演連場唇槍舌劍，當中一場長達6分鐘的法庭戲，二人更上演「隔空開火」，劇組破格的拍攝及剪接手法，成功營造出極強的電影感及壓迫感，令網民大為震驚！究竟劇組是如何將一場靜態的法庭戲，拍出如此震撼的效果？