非常檢控觀｜陳煒馬德鐘6分鐘隔空激辯！創新拍攝手法震驚網民：拍到電影咁緊張！
TVB劇集《非常檢控觀》昨晚（2月12日）播出一集掀起全城熱話！劇中陳煒與馬德鐘為「蔥頭」丘梓謙的案件，上演連場唇槍舌劍，當中一場長達6分鐘的法庭戲，二人更上演「隔空開火」，劇組破格的拍攝及剪接手法，成功營造出極強的電影感及壓迫感，令網民大為震驚！究竟劇組是如何將一場靜態的法庭戲，拍出如此震撼的效果？
非常檢控觀上演6分鐘代理人戰爭
昨晚劇情進入白熱化，陳煒飾演的頌星與馬德鐘飾演的包希仁，為了蔥頭的案件展開了足足三場、每場接近三分鐘的激烈辯論。兩位主角需要應付海量既專業又冗長的法律術語對白，絕對是演技與記性的雙重考驗。當中最高潮的，莫過於一場長達六分鐘、結合法庭對質與庭外密謀的混剪戲。這場戲巧妙地將法庭上控辯雙方的交鋒，與二人各自向蔥頭及杜大偉模擬盤問的場景穿插，節奏明快，戲味十足，被網民形容為猶如觀看一場精彩的「代理人戰爭」。
陳煒馬德鐘隔空鬥戲全靠神級走位
這場戲之所以充滿張力，除了演員專業霸氣的演繹外，幕後團隊的精心設計更是功不可沒。為營造二人恍如面對面交鋒的逼力，劇組在走位及視線上下足功夫。例如當陳煒邊說台詞邊走向鏡頭左邊並望向右方時，鏡頭一轉，馬德鐘便會從畫面右邊入鏡並望向左方，成功製造出「隔空對望」的強烈衝突感。此外，每當二人各執一詞、互不相讓時，畫面更會採用分割螢幕（Split Screen）處理，將兩個獨立拍攝的場口並列，令觀眾看得更為肉緊投入。據悉，陳煒與馬德鐘單是應付這場戲的對白就超過十頁紙，還要配合精準走位，絕對是考牌之作。
網民洗版激讚電影級製作
劇集播出後，這場精心炮製的法庭戲立即在網上引起洗版式討論，網民一面倒給予好評，認為有望成為劇集的名場面之一。大量留言大讚製作有心思：「代理人戰爭咁」、「E套劇啲節奏有啲日劇feel」、「拍到電影咁緊張」、「寫依段嗰個編劇幾勁，依段有好多法律嘢」。演員的表現同樣獲得激讚：「拍得好好睇，一來一往好正」、「呢Part真係做得好好，好精彩」、「尋晚真係精彩到不得了，尤其呢一場」、「好劇本、好演技加上好對手」、「陳煒同馬德鐘真係做得好好」，可見觀眾對劇組與演員的努力相當受落。
