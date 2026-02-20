非常檢控觀｜馬德鐘驚揭身世之謎！竟是「優生學」人工傑作 Joe Junior爆金句震驚網民
《非常檢控觀》今晚（20日）將播出兩小時大結局，劇情推至最高潮！在昨晚（19日）播出的集數中，主角包希仁（馬德鐘飾）的身世之謎終於解開，劇情反轉再反轉，原來他並非母親趙舟（程可為飾）的親生兒子，而是由生殖學家程國揆（Joe Junior飾）經「優生學」人工受孕技術篩選出來的「完美傑作」，真相極度震撼！面對自己只是他人偉大作品的殘酷事實，他將如何自處？
昨晚劇情震撼揭曉 馬德鐘驚悉自己是「傑作」
在昨晚的劇情中，妃宸（呂珊飾）因懷疑自己人工受孕出錯是趙舟在背後指使，促使包希仁（馬德鐘飾）直接找上生殖學家程國揆（Joe Junior飾）對質，沒想到竟意外揭開了自己的身世秘密！原來，當年希仁的母親趙舟（程可為飾）為了擁有最優秀的後代，竟拜託國揆進行仍在試驗階段的「優生學」人工受孕，透過人工技術篩選出最優良的基因，這才造就了希仁無可挑剔的智商與身形。國揆更毫不後悔地向希仁宣告：「你就係我永遠自豪嘅第一件偉大傑作！」，並指他患上的「鏡反射觸覺症」正是天才的特質，場面極具衝擊性。
編劇鋪排神乎其技 「狸貓換太子」變科幻倫理劇
劇集巧妙地將傳統「狸貓換太子」的橋段，改編成充滿現代感的「優生學」與人工受孕議題，為宮鬥爭產劇注入了科幻與倫理的深度探討。劇中，「優生學」被描寫為富豪追求完美後代的手段，透過篩選最頂尖的DNA，確保下一代成為人中龍鳳。這個設定不僅讓包希仁的身世之謎與趙家的爭產案緊密掛勾，更在法庭戲的緊張對決之外，增加了關於人性、科技與道德的衝突，讓劇情層次更為豐富，也反映了現實社會中可能存在的倫理爭議。
網民激讚劇情估你唔到 狂讚編劇鋪排用心
如此破格的劇情設定隨即引爆網民熱烈討論，不少觀眾都對編劇的巧思讚不絕口，直言劇情「反轉再反轉，絕對估你唔到」。網民紛紛留言大讚編劇鋪排極為用心：「狸貓換太子改編成試管嬰同優生學，編劇都幾勁」、「包希仁身世同趙家爭產案掛勾，增加法庭戲以外嘅人性衝突」。更有網民認為劇情相當貼近現實，一針見血地指出：「現實有啲有錢人真係會咁做，為咗下一代要係精英，篩選最好嘅 DNA。」，認為劇集成功引起觀眾反思。
