非常檢控觀｜馬德鐘驚揭身世之謎！竟是「優生學」人工傑作 Joe Junior爆金句震驚網民

《非常檢控觀》今晚（20日）將播出兩小時大結局，劇情推至最高潮！在昨晚（19日）播出的集數中，主角包希仁（馬德鐘飾）的身世之謎終於解開，劇情反轉再反轉，原來他並非母親趙舟（程可為飾）的親生兒子，而是由生殖學家程國揆（Joe Junior飾）經「優生學」人工受孕技術篩選出來的「完美傑作」，真相極度震撼！面對自己只是他人偉大作品的殘酷事實，他將如何自處？