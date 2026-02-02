非常檢控觀｜劇情獲讚現代版包青天！新單元玩食聰明藥 網民：意外地好睇！
廣告
《非常檢控觀》近期口碑持續發酵，憑藉峰迴路轉的劇情及獨特人設，獲網民大讚比想像中好看！劇集最新單元「殺戮試場」圍繞校園考試作弊展開，劇情懸疑緊湊，加上主角的「鏡反射觸覺症」特殊能力設定，成功引發網民追看潮，更有人揚言要趕回家追看結局，究竟此劇有何魅力？
新單元「殺戮試場」懸疑感十足 關嘉敏突口吐白沫暈倒
在昨晚播出的一集，劇情開展全新單元「殺戮試場」，公孫珀（賴慰玲飾）為考取法學專業證書重返校園，卻發現同學間竟存在服用「聰明藥」及「請槍」等嚴重作弊問題。劇情節奏明快，在正式網上考試當日，范小禹（戴祖儀飾）離奇失場，而姚舒琴（關嘉敏飾）更突然口吐白沫當場暈倒，連串事件為劇情留下巨大懸念。這種深入探討人性陰暗面，同時結合校園元素的案件，讓觀眾看得相當投入。
主角馬德鐘擁「鏡反射觸覺症」超能力 成追看關鍵
《非常檢控觀》之所以能突圍而出，主角包專員（馬德鐘飾）的特殊能力「鏡反射觸覺症」絕對是關鍵。這個設定讓主角能感同身受他人的觸覺與痛楚，為傳統的檢控官角色增添了超現實的奇幻色彩。在查案過程中，這項能力既是他的最強武器，也可能成為他的弱點，這種充滿矛盾的獨特人設，大大增加了劇集的追看性，使其在眾多律政劇中顯得別樹一格，成功吸引觀眾眼球。
網民洗版式好評 激讚故事耐人尋味
劇集播出至今，在網上討論區已累積大量正面評價。不少網民洗版留言，大讚劇集「意外地好睇」，認為監製林志華的作品質素有保證。網民紛紛表示：「啲故事都幾耐人尋味」、「故事推動都算明顯，吸引人睇落去」、「D Case 幾好」。更有觀眾將其比喻為「現代版包青天」，認為劇集夠資訊性之餘，查案過程亦引人入勝，成功在近期劇集中殺出一條血路，口碑持續高企。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期