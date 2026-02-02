非常檢控觀｜劇情獲讚現代版包青天！新單元玩食聰明藥 網民：意外地好睇！

《非常檢控觀》近期口碑持續發酵，憑藉峰迴路轉的劇情及獨特人設，獲網民大讚比想像中好看！劇集最新單元「殺戮試場」圍繞校園考試作弊展開，劇情懸疑緊湊，加上主角的「鏡反射觸覺症」特殊能力設定，成功引發網民追看潮，更有人揚言要趕回家追看結局，究竟此劇有何魅力？