非常檢控觀｜角色名暗藏玄機？網民瘋玩「競猜古人」熱潮 驚揭陳世美都喺度！
廣告
TVB新劇《非常檢控觀》自播出後話題不斷，除了劇情緊湊，近日更有眼利網民驚人發現，劇中角色名原來暗藏大量《包青天》彩蛋，引爆網上「競猜古人」熱潮！網民化身偵探，逐一拆解角色名背後的原型，發現除了主角致敬包青天、公孫策和展昭外，連經典奸角「陳世美」都疑似藏身其中，究竟這個現代版包青天世界還隱藏著多少秘密？
網民化身偵探 揭《非常檢控觀》角色名秘密
《非常檢控觀》以「現代版包青天」為構思，播出後迅速引發網民關注。近日，討論區及劇集維基資料中，瘋傳一份「角色名原型」對照表，揭示了監製林志華的巧妙心思。劇中由馬德鐘飾演的男主角「包希仁」，明顯對應「包青天」；賴慰玲飾演的「公孫珀」則對應「公孫策」；而吳偉豪飾演的熱血G4「展熊飛」，正是致敬「御貓展昭」。這個發現讓網民大呼過癮，紛紛表示要重新煲劇，尋找更多線索，直言：「原來睇劇都要考歷史知識，好有挑戰性！」
「陳世美秦香蓮」驚現劇中 網民熱議劇情走向
最讓網民震驚的，是連「陳世美」與「秦香蓮」這對經典苦命夫妻的角色原型，也疑似出現在劇中。根據網民的競猜，劇中某些角色名字的諧音或關聯，正正指向這兩位家喻戶曉的古人。此發現一出，立即在網上掀起激烈討論，網民紛紛猜測：「唔通之後單元會有現代版『鍘美案』？」、「如果真係有陳世美，唔知邊個做負心漢？」這個驚人彩蛋不僅增加了劇集的追看性，更讓觀眾對未來的單元故事充滿無限遐想，期待編劇如何將古代奇案融入現代法庭戲中。
監製巧思掀熱潮 網民大讚「現代版包青天」
劇集監製的巧思成功在網上掀起一片「競猜古人熱潮」，除了包公鐵三角，就連王朝、馬漢、張龍、趙虎，甚至是「五鼠」鑽天鼠、徹地鼠等角色原型，都被指暗藏劇中。網民對這種「古人現代化」的彩蛋設計給予高度評價，洗版式留言大讚：「製作組好有心機，每個名都有古人對應！」、「呢啲細節位先睇得出套劇嘅誠意！」、「每日追劇最大樂趣就係估下個角色係邊個古人！」這種互動式的觀劇體驗，成功將《非常檢控觀》推上話題高峰，成為近期必追劇集之一。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期