非常檢控觀｜角色名暗藏玄機？網民瘋玩「競猜古人」熱潮 驚揭陳世美都喺度！

TVB新劇《非常檢控觀》自播出後話題不斷，除了劇情緊湊，近日更有眼利網民驚人發現，劇中角色名原來暗藏大量《包青天》彩蛋，引爆網上「競猜古人」熱潮！網民化身偵探，逐一拆解角色名背後的原型，發現除了主角致敬包青天、公孫策和展昭外，連經典奸角「陳世美」都疑似藏身其中，究竟這個現代版包青天世界還隱藏著多少秘密？