非常檢控觀｜馬德鐘患怪病挑戰一級演技 預告遊走迷茫驚恐邪惡3種情緒！
馬德鐘預告遭蒙眼囚禁 邪惡表情大晒神級演技
電視台將於明晚（7日）播出劇集第二輪宣傳預告，今日率先釋出的畫面已極度吸睛。當中焦點落在男主角馬德鐘身上，他被困在一個滿布鏡子的空間，更一度被紅布蒙眼，氣氛神秘。根據官方發布的照片，當馬德鐘解掉紅布後，其表情即時在迷茫、驚恐與邪惡之間不斷切換，短短數秒已盡顯其一級視帝功架。這幾格畫面配以疑似個案場口的精彩「鏡像畫面」，成功為劇情營造出強烈的懸疑感，讓觀眾非常好奇他飾演的檢控官「包希仁」的真實面目。
馬德鐘挑戰鏡反射觸覺症 感受他人痛苦變「真‧父母官」
劇中馬德鐘飾演的檢控官包希仁，原來患有罕見的「鏡反射觸覺症」，會不自控地感受到其他人肉體和心靈上的所有感受。正因如此，他處處為受害者著想，追求百分百還原真相，成為能100%體恤民情的「真‧父母官」。官方介紹指，包希仁憑藉此獨有能力，加上超強邏輯推論，令其部門錄得高達88%認罪率和99%定罪率。可惜凡事有兩面，這種過敏神經及對真相的過份執著，卻令他與初戀情人王頌星（陳煒飾）及母親趙舟（程可為飾）的關係頻頻告急，陷入親情與愛情的雙重危機。
吳偉豪首做動作擔當 組「滅罪鐵三角」查案唔尋常
《非常檢控觀》有別於一般律政劇，將會減少法庭戲份，著重呈現查案過程。劇中由馬德鐘、賴慰玲飾演的睿智助手「公孫珀」及吳偉豪飾演的正氣警察「展熊飛」，組成「滅罪鐵三角」。吳偉豪更是首度成為「動作擔當」，在預告中他身穿紅色皮褸，揮舞刀劍怒斬鐵鍊，造型又Man又型。至於為何一位現代警察會經常拿著大刀或長劍執行正義，則成為劇中一大謎團。為求破案，展熊飛更會請來由游嘉欣領軍的「車房五鼠」以非常手段協助查案，錯綜複雜的人物關係令人期待。
網民期待值爆燈 熱議吳偉豪用劍兩大謎團
宣傳片及劇集資訊釋出後，已引起網民高度期待及討論。綜合網上意見，觀眾對劇集獨特的設定感到非常新鮮，並已熱烈討論劇中謎團。不少留言都圍繞兩大主角：「馬德鐘個角色亦正亦邪，到底係好人定壞人？」、「最估唔到係吳偉豪，做警察點解會成日揸住把刀同劍？古裝咩？」、「個病咁特別，可以感受到人哋嘅痛，馬德鐘點樣演繹肯定係最大睇點！」、「《踩過界》監製出品，律政劇但少法庭戲，聽落好吸引！」，可見劇集未開播已成功製造話題。