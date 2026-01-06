非常檢控觀｜馬德鐘患怪病挑戰一級演技 預告遊走迷茫驚恐邪惡3種情緒！

由《踩過界》監製林志華打造的全新律政劇《非常檢控觀》將於1月19日首播，劇集最新預告畫面今日（6日）曝光！主角馬德鐘在片中被紅布蒙眼困於鏡房，眼神竟遊走在迷茫、驚恐與邪惡之間，場面極具衝擊力！畫面中他解開紅布後表情瞬間突變，氣氛詭異，究竟這位能感受他人痛苦的檢控官，是正義的化身還是隱藏著不為人知的一面？