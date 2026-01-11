非常檢控觀｜陳煒復仇馬德鐘！化身前度兼大嫂雙重身份施壓「因愛成恨」？

視帝馬德鐘與視后陳煒在新劇《非常檢控觀》中再度合作，但這次並非甜蜜CP，而是一對「因愛成恨」的怨偶！劇情講述馬德鐘年少時曾狠飛陳煒，多年後陳煒竟以「前度」兼「大嫂」的雙重身份回歸，向他展開瘋狂報復。究竟這位貴氣大律師會如何利用雙重身份向馬德鐘施壓？兩人愛恨交織的關係極具張力，勢必引爆話題！