非常檢控觀｜陳煒復仇馬德鐘！化身前度兼大嫂雙重身份施壓「因愛成恨」？
視帝馬德鐘與視后陳煒在新劇《非常檢控觀》中再度合作，但這次並非甜蜜CP，而是一對「因愛成恨」的怨偶！劇情講述馬德鐘年少時曾狠飛陳煒，多年後陳煒竟以「前度」兼「大嫂」的雙重身份回歸，向他展開瘋狂報復。究竟這位貴氣大律師會如何利用雙重身份向馬德鐘施壓？兩人愛恨交織的關係極具張力，勢必引爆話題！
馬德鐘陳煒再演CP 昔日狠飛女友種下禍根
馬德鐘與陳煒這對組合，繼《雙生陌生人》後再度於《非常檢控觀》飾演CP，引起劇迷高度關注。不過，這次兩人的感情關係相對簡單，卻充滿戲劇性。故事的起點源於馬德鐘飾演的包希仁在年少時曾狠心拋棄陳煒飾演的王頌星，這個舉動在王頌星心中種下了仇恨的種子。多年後重逢，昔日的戀人已變成最熟悉的陌生人，而這段塵封的過去，正是引爆所有後續衝突的導火線，為兩人之間愛恨交織的關係奠定了充滿張力的基礎。
陳煒雙重身份報復 變大嫂兼大律師瘋狂施壓
劇中最精彩的設定，莫過於陳煒角色的復仇大計。因愛成恨的王頌星，為了報復當年被拋棄之痛，不但有「自我摧毁」的傾向，更以一個意想不到的身份回到包希仁身邊。她如今不但是包希仁的「大嫂」，更是一位充滿威嚴的「大律師」。陳煒將利用這雙重身份，在家庭和職場上對馬德鐘進行全方位施壓，令他陷入兩難局面。這種錯綜複雜、亦敵亦友的恩怨情仇，為傳統的查案劇增添了極強的追看性，兩位好戲之人大鬥演技，絕對火花四濺。
陳煒貴氣行政Look登場 網民期待演技大鬥法
出名保養得宜兼演技精湛的陳煒，為了符合劇中「貴婦大律師」的身份，將在《非常檢控觀》中上演一場時裝騷。她將以多套「貴氣行政Look」登場，造型幹練又不失女人味，完美展現角色的專業與氣場，保證讓觀眾看得賞心悅目。不少網民表示，非常期待看到陳煒與馬德鐘這對「老拍檔」再次鬥戲，特別是在如此充滿張力的人物關係下，兩位視帝視后級人馬的演技交鋒，必定會成為全劇的最大看點之一，讓觀眾看得 extrêmement 過癮。
