《非常檢控觀》網民AI對應包青天角色 馬德鐘自嘲膚色 吳偉豪趁機提要求

TVB律政劇《非常檢控觀》播出以來備受好評，被網民譽為現代版《包青天》，日前更有網民發揮創意，利用AI技術將劇中一眾主角變身成古裝造型，效果維妙維肖令人驚艷。意想不到的是，這組AI古裝照片竟然引來監製林志華及馬德鐘、吳偉豪、陳煒等一眾演員親自回覆留言，互動過程相當搞笑有趣，成為近日娛樂圈熱話。