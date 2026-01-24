《非常檢控觀》網民AI對應包青天角色 馬德鐘自嘲膚色 吳偉豪趁機提要求
馬德鐘幽默自嘲膚色更黑了
由於劇中馬德鐘飾演的「非常檢控官」角色剛正不阿，被網民認為與包青天形象神似，因此其古裝版樣貌自然成為焦點所在。當馬德鐘看過網民製作的AI古裝照片後，立即展現幽默本色自嘲回應「我本身皮膚已經黑，現在更黑了」，這句話不但沒有絲毫介意，反而顯示出他對角色的認同感，同時亦令網民大讚其親民作風。這種自嘲式回應方式，不但化解了可能存在的尷尬，更進一步拉近與觀眾的距離。
吳偉豪趁機向監製提出古裝版拍攝要求
飾演「展Sir」的吳偉豪看到AI古裝照片後，除了大讚網民技術「厲害」之外，更機智地趁機向監製提出建議「原班人馬拍古裝版好嗎？」這個提議立即引起其他演員和網民的熱烈響應。吳偉豪這個突如其來的建議，不但展現了他對劇集的信心，同時亦反映出演員們對於嘗試不同類型角色的渴望。這種即興式的互動，令網民感受到演員們的真誠和親切感，進一步提升了劇集的話題性。
陳煒大讚賴慰玲古裝造型搶眼
在眾多AI古裝造型中，陳煒特別點名讚賞賴慰玲的造型，直言「公孫小姐留鬍鬚好看」，這個有趣的評論立即引起網民哄堂大笑。陳煒這個幽默的評價，不但展現了她的觀察力，同時亦體現出劇組成員之間的友好關係。賴慰玲的古裝造型確實令人眼前一亮，網民紛紛表示AI技術能夠如此精準地捕捉每位演員的特色，實在令人佩服不已。
監製林志華現身感謝網民創意支持
除了演員們的熱烈回應外，監製林志華亦親自現身留言感謝網民的創意支持，簡潔地回覆「多謝支持」四個字，但已經充分表達了製作團隊對觀眾創意的認同和感激。林志華作為監製能夠主動回應網民的創作，不但展現了其親民作風，同時亦反映出製作團隊對於觀眾反饋的重視程度。這種製作人與觀眾之間的良性互動，正是優質劇集成功的重要因素之一。
其他演員紛紛加入互動
陳曉華和何廣沛等其他演員亦沒有缺席這場有趣的互動，陳曉華直言AI改裝效果「好似很完美」，而何廣沛則給予肯定評價「圖改得不錯」。這些演員們的積極參與，不但令網民感受到劇組的團結氣氛，同時亦進一步推高了話題熱度。每位演員都能夠以輕鬆幽默的態度回應網民創作，展現出香港演藝圈的專業素養和親民特質。
網民大讚AI技術高超劇本架構有新鮮感
除了對AI改圖技術的讚賞外，網民們亦再次肯定《非常檢控觀》的劇本架構具有新鮮感，成功將現代律政與經典偵破元素結合。不少觀眾表示，劇集能夠在傳統包青天故事基礎上，融入現代法律制度和社會議題，既保留了經典偵探劇的精髓，又能夠貼近當代觀眾的生活體驗。