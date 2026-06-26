「非常父母」幼子Danny遭頒36個月保護令｜父母提配合方案結果意外

「非常父母」曾先生及關小姐的幼子Danny今日（26日）在西九龍裁判法院少年法庭被頒布36個月保護令，期間將交由社會福利署全權看管。二人散庭後透露曾主動提出多項配合監察方案，但全數遭社署拒絕，最終決定放棄上訴。