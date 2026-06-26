「非常父母」幼子Danny遭頒36個月保護令｜父母提配合方案結果意外
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「非常父母」曾先生及關小姐的幼子Danny今日（26日）在西九龍裁判法院少年法庭被頒布36個月保護令，期間將交由社會福利署全權看管。二人散庭後透露曾主動提出多項配合監察方案，但全數遭社署拒絕，最終決定放棄上訴。
少年法庭閉門審理後頒布保護令
案件今早在西九龍裁判法院閉門審理，傳媒申請旁聽亦遭拒絕。曾先生及關小姐庭後向傳媒交代結果，表示少年法庭正式頒布為期36個月的保護令，直言「法庭俾咗好大嘅酌情權社署」。根據保護令內容，社署獲授權全面處理Danny的福利安排、居住地點、醫療措施以及父母的探視權等事宜，意味着二人在未來3年內對幼子的照顧權幾乎完全被剝奪。
曾先生關小姐提配合方案遭社署拒絕
曾先生及關小姐透露，二人曾主動向社署提出願意配合一系列監察措施，包括讓社工隨時探視Danny、定期向社工匯報情況、帶Danny會見醫生以證明其健康狀況良好等。關小姐直言「我覺得呢啲措施足以證明Danny能夠係我哋照顧下係安全」，惟上述方案全部不獲社署接納。社署在報告中亦承認，Danny被移離父母時狀況良好，但預料將來或有風險影響其福利。
社署評估列出多項高風險因素
社署早前召開多方專業會議，將Danny個案評定為高風險。報告列出多項理由，包括二人長女Constance出生不足一個月身亡、次女Lily因疏忽照顧被瑞典政府接管撫養權、Danny被社署緊急保護時年幼無力自保，加上父母選擇在家分娩、未有為Danny接種疫苗及進行新生嬰兒健康檢查，家庭亦欠缺支援網絡及固定居所，初期更未有與相關政府部門合作。
網民對判決反應兩極意見分歧明顯
消息傳出後隨即引發網民熱議，不少留言對判決表示支持，認為「小朋友安全最重要」、「36個月都算輕」。但亦有網民同情二人處境，質疑社署是否過度介入家庭事務，有人留言指「佢哋肯配合監察都唔俾機會，太過分」。目前二人每週僅獲准探視Danny一次，每次不足一小時，但表示相信隨着時間推移及更清晰的調查，探視機會將逐步增加，「直至最後目標係將Danny俾返我哋」。
資料或影片來源：原文刊於新假期