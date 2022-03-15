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28歲鞏姿希上位狂窒陸浩明 「機心女」曾主動向曾志偉撒嬌派心

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鞏姿希（Krystl）日前擔任由肥媽、陸浩明（6號）主持的無綫節目《煮．野食》壓軸嘉賓。近期獲無綫重用的Krystl，在節目上「寸嘴女」上身勁窒6號，當6號要求Krystl讚他靚仔時，Krystl即毫不留情謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人」，之後又嫌棄對方「乜都唔使做」，句句有骨！

寸爆陸浩明句句有骨

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，昨晚（14/3）播出最後一集，並邀請近期獲無綫重用，娛樂新聞台主播鞏姿希（Krystl）擔任壓軸嘉賓。原來Krystl同肥媽好有淵源，肥媽說：「由細睇到佢大，識咗佢好耐，同佢媽咪好熟。」有肥媽撐腰Krystl當然有風駛盡艃，粗重工作全交由6號負責，又經常與肥媽「一唱一和」狂窒6號。當肥媽遇有失手時，雖然證據確鑿，但有肥媽這強大後盾，Krystl仍發揮「機心女」本色寸爆6號：「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟嘛，我真係好鍾意呢個節目。」而6號要求鞏姿希讚他靚仔時，她即毫不留情謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人。」之後Krystl又嫌棄對方「乜都唔使做」，句句有骨！

鞏姿希Krystl）日前擔任由肥媽、陸浩明6號）主持的無綫節目《煮．野食》壓軸嘉賓。
鞏姿希（Krystl）日前擔任由肥媽、陸浩明（6號）主持的無綫節目《煮．野食》壓軸嘉賓。（圖片來源：[email protected]
原來肥媽同鞏姿希好有淵源，與她的母親相識多年。
原來肥媽同鞏姿希好有淵源，與她的母親相識多年。（圖片來源：[email protected]
近期獲無綫重用的鞏姿希在節目上寸爆陸浩明，句句有骨！
近期獲無綫重用的鞏姿希在節目上寸爆陸浩明，句句有骨！（圖片來源：[email protected]
鞏姿希 Krystl嫌棄6號「乜都唔使做」。
Krystl更嫌棄6號「乜都唔使做」。（圖片來源：[email protected] big channel截圖）

「機心女」主動向志偉撒嬌派心

其實鞏姿希自從去年在無綫《明星運動會》上，主動向高層曾志偉撒嬌擺出心心甫士後，近年漸漸上位。當日《明星運動會》最大亮點就係女藝員射箭項目，連曾志偉都有現身打氣！Krystl就最識搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，當時已有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！

鞏姿希 明星運動會
無綫娛樂新聞台女主播鞏姿希在《明星運動會》參加射箭項目。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 明星運動會
28歲鞏姿希射箭有姿勢有實際。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 明星運動會
鞏姿希好識撈，向志偉主動派心回禮，先派手指心心。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 明星運動會
再向志偉撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正。（圖片來源：TVB截圖）
鞏姿希 明星運動會
志偉自然照單全收。（圖片來源：TVB截圖）

鞏姿希入行時間短主持多個節目

2018年落選港姐鞏姿希（Krystl）自加入無綫後，一直擔任無綫娛樂新聞台主播，19年為節目《 Do姐有問題》擔任「問題專員」，又曾主持過旅遊節目《出走地圖》，被網友譽為無綫隱藏版美女！近排再被志偉愛將，J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，與無綫劇《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧（Erica）、落選港姐伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）一同主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。

鞏姿希近年被志偉愛將C君賞識，由娛樂新聞台主播跳到綜藝節目主持。
鞏姿希近期獲志偉愛將C君賞識，由娛樂新聞台主播跳到綜藝節目主持。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希 Krystl近日主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。
Krystl近日主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希早前到韓國主持節目《 出走地圖 》，讓她的韓文得以學以致用，她笑言：「 真係好鍾意拍綜藝節目，因為可以做番自己，暫時我只係想專心做好一件事，所以未來都想繼續做主持。」
鞏姿希曾到韓國主持節目《 出走地圖 》，被譽為無綫隱藏版美女！

精通5種語言

鞏姿希自細在香港長大，曾於英國、日本、韓國居住留學，精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言。在英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強，但仍加入了無綫，並入讀短期無綫電視藝員訓練班，之後開始擔任娛樂新聞台主播。鞏姿希直言入行短短幾年便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。

鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強。
鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課
程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打
入了20強。
鞏姿希直言入行短短一年多便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
鞏姿希直言入行幾年多便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
鞏姿希透露自己除了精通粵語、國語、英文、日文和韓文五種語言外，還識拉二胡和跳拉丁舞，認真多才多藝。
鞏姿希透露自己除了精通粵語、國語、英文、日文和韓文五種語言外，還識拉二胡和跳拉丁舞，認真多才多藝。
鞏姿希 鞏姿希 IG圖片
鞏姿希 IG圖片（圖片來源：鞏姿希 IG）
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鞏姿希 IG圖片（圖片來源：鞏姿希 IG）
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鞏姿希 IG圖片（圖片來源：鞏姿希 IG）
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鞏姿希 IG圖片（圖片來源：鞏姿希 IG）
鞏姿希 鞏姿希 IG圖片
鞏姿希 IG圖片（圖片來源：鞏姿希 IG）
鞏姿希 鞏姿希右）跟住好友陳婉衡一齊做Gym，除了勤操馬甲線外，仲操出「蜜桃臀」 。
鞏姿希（右）跟住好友陳婉衡一齊做Gym，除了勤操馬甲線外，仲操出「蜜桃臀」 。（圖片來源：鞏姿希 IG）
鞏姿希 鞏姿希 IG圖片
鞏姿希 IG圖片（圖片來源：鞏姿希 IG）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《明星運動會》截圖、新傳媒圖片庫、[email protected] big channel截圖

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