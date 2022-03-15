28歲鞏姿希上位狂窒陸浩明 「機心女」曾主動向曾志偉撒嬌派心
寸爆陸浩明句句有骨
由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，昨晚（14/3）播出最後一集，並邀請近期獲無綫重用，娛樂新聞台主播鞏姿希（Krystl）擔任壓軸嘉賓。原來Krystl同肥媽好有淵源，肥媽說：「由細睇到佢大，識咗佢好耐，同佢媽咪好熟。」有肥媽撐腰Krystl當然有風駛盡艃，粗重工作全交由6號負責，又經常與肥媽「一唱一和」狂窒6號。當肥媽遇有失手時，雖然證據確鑿，但有肥媽這強大後盾，Krystl仍發揮「機心女」本色寸爆6號：「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟嘛，我真係好鍾意呢個節目。」而6號要求鞏姿希讚他靚仔時，她即毫不留情謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人。」之後Krystl又嫌棄對方「乜都唔使做」，句句有骨！
「機心女」主動向志偉撒嬌派心
其實鞏姿希自從去年在無綫《明星運動會》上，主動向高層曾志偉撒嬌擺出心心甫士後，近年漸漸上位。當日《明星運動會》最大亮點就係女藝員射箭項目，連曾志偉都有現身打氣！Krystl就最識搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，當時已有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！
鞏姿希入行時間短主持多個節目
2018年落選港姐鞏姿希（Krystl）自加入無綫後，一直擔任無綫娛樂新聞台主播，19年為節目《 Do姐有問題》擔任「問題專員」，又曾主持過旅遊節目《出走地圖》，被網友譽為無綫隱藏版美女！近排再被志偉愛將，J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識，與無綫劇《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧（Erica）、落選港姐伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）一同主持新節目《陀地外國人》，走訪在港生活多年的外國人，探討不同文化差異。
精通5種語言
鞏姿希自細在香港長大，曾於英國、日本、韓國居住留學，精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言。在英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強，但仍加入了無綫，並入讀短期無綫電視藝員訓練班，之後開始擔任娛樂新聞台主播。鞏姿希直言入行短短幾年便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
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