28歲鞏姿希上位狂窒陸浩明 「機心女」曾主動向曾志偉撒嬌派心

鞏姿希（Krystl）日前擔任由肥媽、陸浩明（6號）主持的無綫節目《煮．野食》壓軸嘉賓。近期獲無綫重用的Krystl，在節目上「寸嘴女」上身勁窒6號，當6號要求Krystl讚他靚仔時，Krystl即毫不留情謂：「我要做一個唔講大話嘅藝人」，之後又嫌棄對方「乜都唔使做」，句句有骨！