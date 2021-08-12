韓國網紅｜DJ Miu開網上收費平台 露半球引粉絲課金
有「暗黑版潤娥」之稱的DJ Miu憑一張天使臉孔及魔鬼級好身材，擁有大批男女支持者。日前DJ Miu為了宣傳自己的收費平台，竟在IG大晒露半球福利圖落力搶客！
文：東方新地 ｜圖：DJ Miu IG
露半球誘惑粉絲課金
DJ Miu原名為元美鈴，今年28歲，身高166cm的她卻擁有34D的好身材，又因貌似韓團少女時代成員潤娥，有「暗黑版潤娥」封號，所以擁有大批男女支持者，IG至今累積逾170萬粉絲，十分厲害！日前DJ Miu在IG大派福利，穿上背心仔側身露半球，大玩性感誘惑。原來DJ Miu咁落力，是為了宣傳自己新開設的收費平台，並留言表示如果想睇更多自己性感靚相，叫大家去新平台課金支持吓！
音樂系畢業專業級DJ
其實DJ Miu在大學時修讀音樂系，是一位接受過正統訓練的專業級DJ，曲風多半為混音舞曲，在韓國人氣直逼第一女 DJSoda，只要有 DJ Miu 的表演場次，就是當晚夜店爆滿的保證！雖然韓國最近疫情反覆，但都未有影響DJ Miu到夜店吸金，早前她獲邀到韓國大邱的夜店搵真銀，表現出一流的打碟技術，一出場台下的粉絲立刻失控，果然並無辜負「最正九頭身美少女 DJ」的另一封號！
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（有片）DJ Miu性感洗車
（有片）World DJ Festival 2020 MIU 하이라이트
https://www.youtube.com/watch?v=NlgAlOejXuY