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顏卓靈同白只7年情疑正式玩完 IG頻暗示自己單身 相差14年不被外界看好

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43歲的白只與29歲顏卓靈自從2015年撻着後，兩人戀情一直都不被外界看好，甚至被稱為「美女與野獸」之戀，不過兩人懶理外界目光，多年來一直愛得高調甜蜜。白只曾經講過會好認真對待呢段感情︰「我諗住一生一世！」直至近日顏卓靈頻頻於社交平台暗示自己已經單身，睇嚟兩人始終不敵7年之癢，7年情正式玩完。

顏卓靈 相差14年嘅顏卓靈同白只，近日被傳出兩人7年情正式玩完。
相差14年嘅顏卓靈同白只，近日被傳出兩人7年情正式玩完。（圖片來源：[email protected]

顏卓靈IG暗示同白只7年情正式玩完

顏卓靈同白只去年開始已經傳出分手傳聞，顏卓靈亦多次於IG暗示兩人戀情已結束。近日顏卓靈就喺IG曬出搶到好友婚禮花球嘅自拍照，不過就竟然寫道：「話說這是我人生第一次搶到花球～我想要幸福，但我不知道搶到要在限定時間內結婚⋯⋯！可以先告訴我對象在哪嗎？」之後仲喺限時動態話要參加「Speed Dating」，句句都強調自己回復單身，似乎同白只已經正式分手！

顏卓靈 顏卓靈早前收到花球，但竟然話冇對象結婚。
顏卓靈早前收到花球，但竟然話冇結婚對象。（圖片來源：[email protected]
顏卓靈 不斷喺限時動態暗示自己單身。
不斷喺限時動態暗示自己單身。（圖片來源：[email protected]
顏卓靈 仲話要參加 Speed Dating
仲話要參加 Speed Dating（圖片來源：[email protected]

相差14年從不被網民看好 被稱為「美女與野獸」

年齡相差14年的白只同顏卓靈於2016年被傳媒踢爆戀情，一度被外界形容為美女與野獸。顏卓靈喺訪問中仲話覺得對方：「好正，有才華！」白只就話喜歡顏卓靈為人夠真誠、爽直。顏卓靈曾在IG大方公開與男友白只的合照，卻惹來網友批評，寫「這位核突肥叔是誰？是你爸爸？」顏卓靈立即反駁，保護男友，回應：「與你無關謝謝。」及後刪走有關留言。

顏卓靈 兩人自從認愛後一直愛得高調。
兩人自從認愛後一直愛得高調。（圖片來源：新傳媒資料庫）
顏卓靈 不過外界一直不看好兩人戀情，仲稱兩人為「美女與野獸」
不過外界一直不看好兩人戀情，仲稱兩人為「美女與野獸」（圖片來源：新傳媒資料庫）

拍拖多年冇結婚計劃 白只：唔生仔就唔一定要結

白只幾年前接受電台訪問時，曾經雖然講過兩人拍拖多年但依然冇結婚計劃，仲話兩人唔生仔就唔一定要結婚：「最初念頭（結婚）會強些，但現在變得沒有這個想法，因為你會發現世界會忽然變成這樣，如果沒要求下一代，就不一定要結婚，我跟對方都有這共識，現在是頗堅定！」

顏卓靈 白只幾年前接受電台訪問時，曾經講過兩人雖然拍拖多年但依然冇結婚計劃。
白只幾年前接受電台訪問時，曾經講過兩人雖然拍拖多年但依然冇結婚計劃。（圖片來源：[email protected]

顏卓靈家底雄厚 父親為「香港酒樓大亨」

顏卓靈家底雄厚，爸爸顏慶進係酒樓集團主席，旗下擁有9間分店。顏卓靈身為富家女生活無憂，經常周遊列國，飛完去印尼峇里考瑜伽導師牌，之後再飛澳洲旅居，吃喝玩樂足足四個月，閒時喺大屋做吓瑜伽玩吓煮飯仔開吓 Live，真係諗到乜就做乜，有錢就是任性！

顏卓靈 顏卓靈憑《狂舞派》一炮成名。
顏卓靈憑電影《狂舞派》一炮成名。（圖片來源：[email protected]
顏卓靈 樣靚身材正，歌影又瓣瓣掂，再加上有個酒樓大亨富爸爸，顏卓靈簡直係人生勝利組
樣靚身材正，歌影又瓣瓣掂，再加上有個酒樓大亨富爸爸，顏卓靈簡直係人生勝利組（圖片來源：[email protected]
顏卓靈 經常於IG大曬豪宅內部。
經常於IG大曬豪宅內部。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東邊新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫

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