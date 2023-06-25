顏卓靈同白只7年情疑正式玩完 IG頻暗示自己單身 相差14年不被外界看好
顏卓靈IG暗示同白只7年情正式玩完
顏卓靈同白只去年開始已經傳出分手傳聞，顏卓靈亦多次於IG暗示兩人戀情已結束。近日顏卓靈就喺IG曬出搶到好友婚禮花球嘅自拍照，不過就竟然寫道：「話說這是我人生第一次搶到花球～我想要幸福，但我不知道搶到要在限定時間內結婚⋯⋯！可以先告訴我對象在哪嗎？」之後仲喺限時動態話要參加「Speed Dating」，句句都強調自己回復單身，似乎同白只已經正式分手！
相差14年從不被網民看好 被稱為「美女與野獸」
年齡相差14年的白只同顏卓靈於2016年被傳媒踢爆戀情，一度被外界形容為美女與野獸。顏卓靈喺訪問中仲話覺得對方：「好正，有才華！」白只就話喜歡顏卓靈為人夠真誠、爽直。顏卓靈曾在IG大方公開與男友白只的合照，卻惹來網友批評，寫「這位核突肥叔是誰？是你爸爸？」顏卓靈立即反駁，保護男友，回應：「與你無關謝謝。」及後刪走有關留言。
拍拖多年冇結婚計劃 白只：唔生仔就唔一定要結
白只幾年前接受電台訪問時，曾經雖然講過兩人拍拖多年但依然冇結婚計劃，仲話兩人唔生仔就唔一定要結婚：「最初念頭（結婚）會強些，但現在變得沒有這個想法，因為你會發現世界會忽然變成這樣，如果沒要求下一代，就不一定要結婚，我跟對方都有這共識，現在是頗堅定！」
顏卓靈家底雄厚 父親為「香港酒樓大亨」
顏卓靈家底雄厚，爸爸顏慶進係酒樓集團主席，旗下擁有9間分店。顏卓靈身為富家女生活無憂，經常周遊列國，飛完去印尼峇里考瑜伽導師牌，之後再飛澳洲旅居，吃喝玩樂足足四個月，閒時喺大屋做吓瑜伽玩吓煮飯仔開吓 Live，真係諗到乜就做乜，有錢就是任性！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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