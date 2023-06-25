顏卓靈同白只7年情疑正式玩完 IG頻暗示自己單身 相差14年不被外界看好

43歲的白只與29歲顏卓靈自從2015年撻着後，兩人戀情一直都不被外界看好，甚至被稱為「美女與野獸」之戀，不過兩人懶理外界目光，多年來一直愛得高調甜蜜。白只曾經講過會好認真對待呢段感情︰「我諗住一生一世！」直至近日顏卓靈頻頻於社交平台暗示自己已經單身，睇嚟兩人始終不敵7年之癢，7年情正式玩完。