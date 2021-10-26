68歲顏國樑離巢TVB後北上生活 曾酗酒成性致屙血尿超驚險
現時68歲的前TVB甘草演員顏國樑自從於2008年離開TVB之後就移居內地，更轉行做「太極宗師」，休養生息，鮮有公開露面，生活低調。最近他獲老友鄧英敏邀請到其主持的YouTube節目《老友鬼鬼》擔任嘉賓大談近況。雖然他在節目上聲如洪鐘，耍起太極上嚟亦四平八穩，但原來健康體魄的背後卻飽歷滄桑，幾年前屙血尿與死神擦肩而過。
文：東方新地｜圖：YouTube節目《老友鬼鬼》截圖
酗酒成性致屙尿出血
「有一次屙血尿，由朝屙到晚，咁樣膀胱出血，八成九成都係癌症」，顏國樑在片中提及。其實顏國樑在之前的訪問亦有提及過自己酗酒成性，啤酒、威士忌由照飲到晚，更經常宿醉至傍晚時間才酒醒起床。直至幾年前，顏國樑飲酒飲出事，一連幾天小便出血，求醫後才得知事態嚴重，「我朋友係家庭醫生，佢叫我去搵政府醫院幫手，手尾好長。」豈料留醫期間又遇阻滯，修補內傷傷口的手術一再延期，顏國樑及後更獲準出院休息，還笑言當時自己拖著尿袋教拳，但已經不敢再喝酒。
大約半個月後，顏國樑回醫院覆診，醫生竟然有好消息：「佢話八成九成都係癌症，但我係第十，可能同基因有關，感恩感恩，可能好事多為。」
曾經風光一時，2008年因不被尊重離開TVB
其實顏國樑在《香港八一至香港八六系列》中飾演陳積一角而曾經紅極一時，街上人人都稱他為「積少」，此稱號更一直沿用至今。及後他曾經轉過衘做警察，及後又重返幕前加入TVB，出演過多部處境劇，包括《皆大歡喜》的石大川，而《十月初五的月光》中的全海景「海景叔」亦非常有代表性，戲劇工作可謂接過不停，是 TVB有名的「綠葉王」。然而，顏國樑在2008年卻因為一個「溝通」上的誤會而心淡決定約滿離巢 TVB。繼而他移居內地，轉戰太極界收生教拳，是趙堡太極拳第十三代傳人，桃李滿門。而他自從屙出血之後，顏國樑重新整理個人生活，戒酒改飲茶，更變成一名茶癡，笑言家中的茶壺都有數十個，而且逾買逾多。受訪當日除了與鄧英敏大談茶道之外，還即席表演了一套「趙堡太極」，只見他四平八穩，柔中帶勁，果然係老而彌堅！