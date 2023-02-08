風再起時｜內地網民劣評「一坨大便」 梁朝偉18字安慰㷫爆翁子光
導演翁子光不憤被侮辱「伊託答辯」
《風再起時》在內地豆瓣評分6.4，約2萬網民給3星。翁子光在文章〈我和我的《風再起時》〉中，提到電影的艱辛籌備，然而，網民的「伊託答辯」卻令他頗受侮辱，翁子光表示：「這兩天下來，銷情慘淡，不少豆瓣朋友發起了叫罵，說電影不似預期，最難聽的是諧音「伊託答辯」，已經是去到了「侮辱」的階段了，先不說這種我想問「能不能有點修養」的刻薄，因為電影拍出來，就是要面對公眾，我尊重觀眾。」他仍然大方地向該觀眾道歉：「對不起，我不覺得『伊託答辯』好笑，但讓你們有這感受，對不起，如果你們在路上遇見了我，我親身跟你們陪個禮。」
翁子光不希望欺騙觀眾
翁子光在文章中亦指《風再起時》或許與主流觀眾期待的港產「動作猛片」有所出入，亦不希望在宣傳工作中欺騙觀眾，他寫道：「這不是一部大家常見的商業動作港片，這是一部賦香港情懷的言情歷史電影，這個說法也許不好賣，但我相信它有它的觀眾，有它的知音。」
梁朝偉：所有的電影都是一場實驗
翁子光在文末提及《風再起時》在內地上映後，曾向梁朝偉報憂，亦分享了梁朝偉精簡而睿智的回覆，他表示梁朝偉安慰說：「所有的電影都是一場實驗，讓我們變得更好。」翁子光對梁朝偉在短短18字所表達的心意與智慧，表示衷心的感謝。翁子光2015年曾憑《踏血尋梅》奪第35屆香港電影金像獎最佳編劇，去年監製的電影《正義迴廊》亦大獲好評。
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