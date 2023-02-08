風再起時｜內地網民劣評「一坨大便」 梁朝偉18字安慰㷫爆翁子光

由郭富城和梁朝偉主演，翁子光執導的香港史詩式電影《風再起時》，2月5日於中國內地正式上映，首日開畫票房已達1,400萬人民幤，累計至今已超過3,500萬人民幣。《風再起時》甫上映便吸引網民廣泛討論，有內地網民以諧音「伊託答辯」（一坨大便）批評電影，㶧㷫導演翁子光表示受到侮辱，於是在微博發表長達2000字反擊。