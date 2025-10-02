《風林火山》黃偉文慘遭AI換臉改名？大量角色戲份被刪畫面全消失！
黃偉文慘遭AI換臉兼改名 觀眾猜測原因
電影上映後，觀眾最熱議的焦點竟是黃偉文的離奇「演出」。片中一個身手敏捷的角色，外型極似Wyman，但面容卻有明顯的後期特效痕跡，令觀眾大感困惑。細心觀眾更留意到，片尾字幕中竟找不到「黃偉文」的名字，取而代之的是「陳耀文」，令外界紛紛猜測是否因「某些因素」，導致他的樣貌、聲音甚至真實姓名都不能在電影中出現，處理手法相當耐人尋味。據看過電影的觀眾分析，Wyman的戲份主要發生在古天樂殺手集團這條副線，周邊角色有盧冠廷、鮑起靜也有大陸女生姜珮瑤，名叫「燦頭」的殺手面容明顯經過特技化妝，但發展到後面此角色身手靈活敏捷，有不少動作場面，令人又感到絕對不可能是填詞人出身的黃偉文。
製作特輯揭大量刪剪 韋羅莎、李元霸人間蒸發
除了黃偉文的戲份成謎，電影的刪剪問題亦成為另一大爭議。根據早前發布的製作特輯及預告片，不少已曝光的畫面和角色，包括韋羅莎、李元霸以及金城武戲中父親的生前戲份，在正式上映版本中竟完全消失。有觀眾相信大量關鍵情節被剪走，令故事連貫性受到質疑，不少影迷都感到相當可惜，希望導演麥浚龍能推出完整版放到串流平台，不要浪費已拍攝的珍貴片段。
導演麥浚龍親自解畫 稱電影只是序章
面對外界對電影刪剪及劇情混亂的批評，導演麥浚龍在製作特輯中親自解畫。他表示觀眾看到的版本並非故事的全部，更形容這部電影只是龐大世界觀的其中一塊版圖。麥浚龍直言：「大家即將睇到嘅電影，其實係 『風林火山 』世界版圖其中一塊。我寫呢個故事，係超越咗電影播放嘅既有框架。佢有好多章節，即將上映嘅《風林火山》只係一個簡介。」他似乎暗示電影的複雜性需要觀眾細心咀嚼，難以一次完全看懂。
網民評價兩極化 古天樂殺手線獲激讚
《風林火山》上映後網上評價呈現兩極化，有網民認為「並唔係之前康城一致劣評咁差」，讚揚電影風格強烈，合格有餘；但亦有觀眾表示難以投入，甚至中途離場。在眾多故事線中，古天樂飾演的殺手集團支線最受好評，而劉青雲僅用一個眼神便演活二五仔角色，演技被大讚「簡直勁！」。相反，金城武則被評為「得個型字」，演技因語言問題而受限。
觀眾睇唔明劇情 結局突兀惹負評
儘管電影風格獨特，但不少觀眾直言劇情令人費解。有網民表示「睇到一半左右已經估到劇情發展」，但對戲中落雪的銅鑼灣、黑色救護車等設定感到抽離。古天樂角色的行為動機亦引發討論：「我唔明古一直講緊應承左人嘅野要做到，但佢又走去送死」。而最令人不滿的是電影結局極其突兀，在「砰！砰！砰！」幾聲槍響後便草草收場，讓許多觀眾看得一頭霧水，留下大量未解的謎團。