《風林火山》黃偉文慘遭AI換臉改名？大量角色戲份被刪畫面全消失！

麥浚龍執導的電影《風林火山》上映後掀起極大迴響，其中最震撼的莫過於著名填詞人黃偉文（Wyman）在片中疑似「被消失」！有眼利網民發現7年前的預告片中有黃偉文的參演，但公映版中Wyman不僅被AI技術換臉，連演員名單都改成「陳耀文」，大量參演者的戲份更被刪剪得無影無蹤，究竟這部話題之作背後隱藏了甚麼秘密？