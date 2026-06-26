風華背後｜蔡少芬朱茵回巢作36%高票獲封最期待劇集 首張角色海報終曝光

TVB年中節目巡禮推介多部重磅劇集，其中力邀昔日花旦小生回巢拍攝的作品引起觀眾極大迴響。早前有媒體發起網絡投票，超過500名讀者票選最期待的回巢劇集，結果蔡少芬與朱茵主演的《風華背後》以36%得票率拋離對手奪冠，而該劇近日終於釋出首張角色海報，距離播出似乎又近了一步。