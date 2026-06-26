風華背後｜蔡少芬朱茵回巢作36%高票獲封最期待劇集 首張角色海報終曝光

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TVB年中節目巡禮推介多部重磅劇集，其中力邀昔日花旦小生回巢拍攝的作品引起觀眾極大迴響。早前有媒體發起網絡投票，超過500名讀者票選最期待的回巢劇集，結果蔡少芬與朱茵主演的《風華背後》以36%得票率拋離對手奪冠，而該劇近日終於釋出首張角色海報，距離播出似乎又近了一步。

《風華背後》首張角色海報曝光令粉絲振奮

《風華背後》自年初殺青後一直處於後期製作階段，此前無論是年中節目巡禮還是預告片，都未有釋出任何角色海報，令一眾期待已久的觀眾望穿秋水。直到近日，該劇終於公開首張角色海報，正式為宣傳揭開序幕。這部家族商戰劇以豪門繼承權爭奪為主線，由蔡少芬、朱茵、汪明荃、譚俊彥和黃宗澤等實力派演員主演，現實中是好姐妹的蔡少芬和朱茵在劇中飾演一對相生相克、相愛相殺的姐妹，據悉兩人戲中有不少激烈爭吵場面。

蔡少芬朱茵暌違多年重返TVB備受矚目

蔡少芬上一部TVB劇集已是2017年的《老表，畢業喇！》，相隔近9年才重返舊東家拍攝，回巢誠意十足。至於朱茵，她早期參演的TVB劇集不超過十部，最後一部是2003年的單元劇《富豪海灣非凡情緣》，今次是她時隔超過20年重返TVB熒幕，兩位昔日花旦同框演出的噱頭，正是該劇獲得最高期待度的關鍵原因。該劇預計2026年內播出，角色海報的釋出意味着播映日期或已進入倒數階段。

投票結果反映觀眾對昔日小生花旦回巢充滿期待

除了《風華背後》奪冠外，張智霖與吳卓羲主演的豪門權鬥劇《璀璨之城》以25%得票排名第二，張智霖罕見挑戰陰險瘋批角色，一句台詞「我們一起變魔鬼不好嗎？」成為網民熱議焦點。袁詠儀時隔16年重返TVB拍攝的懸疑復仇劇《模仿人生》以20%排第三，她在劇中飾演商業間諜特務中心首領，形象大為顛覆。羅嘉良與楊茜堯主演的《正義女神》前傳《模範律師團》則以19%緊隨其後，該劇預計6月底開拍，師徒對決的設定同樣吊足觀眾胃口。

網民熱議角色海報期待視后級演技碰撞

角色海報曝光後隨即引發網民討論，不少留言表示「等了這麼久終於有消息」、「兩個視后級演員同框已經贏晒」，亦有網民大讚製作組終於開始宣傳攻勢，認為以蔡少芬和朱茵的演技功力，加上汪明荃坐鎮，這部劇的陣容堪稱近年TVB最強。有網民更翻出蔡少芬早前被野生捕獲的街頭拍攝片段，指她紅髮造型極具氣場，「視后功架從來無退步過」，對這部回巢之作的播出充滿期待。

風華背後 蔡少芬 《風華背後》首張角色海報曝光令粉絲振奮（圖片來源：《風華背後》海報）
《風華背後》首張角色海報曝光令粉絲振奮（圖片來源：《風華背後》海報）
風華背後 蔡少芬 《風華背後》年初於尖沙咀六公館舉行開鏡拜神儀式（圖片來源：大會提供）
《風華背後》年初於尖沙咀六公館舉行開鏡拜神儀式（圖片來源：大會提供）
風華背後 蔡少芬 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
風華背後 蔡少芬 已有十年沒有拍劇集的阿姐，坦言接拍主因是樂易玲的誠意邀約（圖片來源：大會提供）
已有十年沒有拍劇集的阿姐，坦言接拍主因是樂易玲的誠意邀約（圖片來源：大會提供）
風華背後 蔡少芬 朱茵早前宣布將夥拍好姊妹蔡少芬、黃宗澤、姜大衛等好戲之人，擔正主演新劇《風華背後》。（圖片來源：微博@邵氏兄弟電影）
朱茵早前宣布將夥拍好姊妹蔡少芬、黃宗澤、姜大衛等好戲之人，擔正主演新劇《風華背後》。（圖片來源：微博@邵氏兄弟電影）
風華背後 蔡少芬 蔡少芬與朱茵感情十分要好。（圖片來源：微博@蔡少芬）
蔡少芬與朱茵感情十分要好。（圖片來源：微博@蔡少芬）
風華背後 蔡少芬 52歲的蔡少芬相隔8年重返TVB拍攝重頭劇《風華背後》，早前頻頻被網民在街頭野生捕獲開工畫面。最新流出的拍攝片段中，她一頭紅髮造型配搭幹練服裝，與蘇麗珊上演激烈爭論戲份，短短幾分鐘的演繹已極具張力，讓對面馬路圍觀的路人也看得目瞪口呆。（圖片來源：小紅書）
52歲的蔡少芬相隔8年重返TVB拍攝重頭劇《風華背後》，早前頻頻被網民在街頭野生捕獲開工畫面。最新流出的拍攝片段中，她一頭紅髮造型配搭幹練服裝，與蘇麗珊上演激烈爭論戲份，短短幾分鐘的演繹已極具張力，讓對面馬路圍觀的路人也看得目瞪口呆。（圖片來源：小紅書）
風華背後 蔡少芬 網民紛紛激讚她的專業演技，更有人指紅髮造型令人夢回《珠光寶氣》中的經典角色康雅思（圖片來源：TVB）
網民紛紛激讚她的專業演技，更有人指紅髮造型令人夢回《珠光寶氣》中的經典角色康雅思（圖片來源：TVB）

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圖片來源：《風華背後》海報、大會提供、微博@邵氏兄弟電影、微博@蔡少芬、小紅書、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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