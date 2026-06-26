風華背後｜蔡少芬朱茵回巢作36%高票獲封最期待劇集 首張角色海報終曝光
《風華背後》首張角色海報曝光令粉絲振奮
《風華背後》自年初殺青後一直處於後期製作階段，此前無論是年中節目巡禮還是預告片，都未有釋出任何角色海報，令一眾期待已久的觀眾望穿秋水。直到近日，該劇終於公開首張角色海報，正式為宣傳揭開序幕。這部家族商戰劇以豪門繼承權爭奪為主線，由蔡少芬、朱茵、汪明荃、譚俊彥和黃宗澤等實力派演員主演，現實中是好姐妹的蔡少芬和朱茵在劇中飾演一對相生相克、相愛相殺的姐妹，據悉兩人戲中有不少激烈爭吵場面。
蔡少芬朱茵暌違多年重返TVB備受矚目
蔡少芬上一部TVB劇集已是2017年的《老表，畢業喇！》，相隔近9年才重返舊東家拍攝，回巢誠意十足。至於朱茵，她早期參演的TVB劇集不超過十部，最後一部是2003年的單元劇《富豪海灣非凡情緣》，今次是她時隔超過20年重返TVB熒幕，兩位昔日花旦同框演出的噱頭，正是該劇獲得最高期待度的關鍵原因。該劇預計2026年內播出，角色海報的釋出意味着播映日期或已進入倒數階段。
投票結果反映觀眾對昔日小生花旦回巢充滿期待
除了《風華背後》奪冠外，張智霖與吳卓羲主演的豪門權鬥劇《璀璨之城》以25%得票排名第二，張智霖罕見挑戰陰險瘋批角色，一句台詞「我們一起變魔鬼不好嗎？」成為網民熱議焦點。袁詠儀時隔16年重返TVB拍攝的懸疑復仇劇《模仿人生》以20%排第三，她在劇中飾演商業間諜特務中心首領，形象大為顛覆。羅嘉良與楊茜堯主演的《正義女神》前傳《模範律師團》則以19%緊隨其後，該劇預計6月底開拍，師徒對決的設定同樣吊足觀眾胃口。
網民熱議角色海報期待視后級演技碰撞
角色海報曝光後隨即引發網民討論，不少留言表示「等了這麼久終於有消息」、「兩個視后級演員同框已經贏晒」，亦有網民大讚製作組終於開始宣傳攻勢，認為以蔡少芬和朱茵的演技功力，加上汪明荃坐鎮，這部劇的陣容堪稱近年TVB最強。有網民更翻出蔡少芬早前被野生捕獲的街頭拍攝片段，指她紅髮造型極具氣場，「視后功架從來無退步過」，對這部回巢之作的播出充滿期待。