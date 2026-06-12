施仁毅再提及原班人馬開拍《風雲3》 擱置多年內幕曝光 古天樂角色引熱議
施仁毅揭露《風雲3》籌備始末牽出多年秘辛
施仁毅透露，整個項目源於疫情前一場飯局。當時他安排漫畫原作者馬榮成與資深製作人文雋在華蘭路一間日本餐廳重逢，二人自1998年合作首部《風雲》電影後已十多年未曾碰面。飯局過後，馬榮成隨即提出啟動《風雲3》電影項目，文雋其後牽線古天樂旗下天下一公司進行商討。項目初步敲定由葉偉信執導，鄭伊健、郭富城回歸分別飾演聶風與步驚雲，古天樂亦確定參演，外界推測其最有可能飾演反派斷浪一角。施仁毅更指出，當時鄭伊健與郭富城「只是近五十，形象與氣質依舊貼合角色」，連續三年影視博覽會上天下一都曾展出《風雲3》宣傳海報。
近10億投資壓頂古天樂資金排期兩難全
然而項目推進過程中遭遇重大阻礙。古天樂旗下同時投資《明日戰記》、《尋秦記》及參投《九龍城寨》等多部大製作，單是這幾部作品已投下近10億資金。受資金與排期雙重壓力影響，《風雲3》進度一再擱置。期間導演、編劇數度更換，甚至有人提議由馬榮成親自執導。施仁毅坦言「部分參與項目的主創對《風雲》漫畫原著並不熟悉」，導致劇本反覆修改無法落定。更關鍵的是，天下一與天下出版的版權合約最終到期，項目至今仍處於策劃階段。2023年馬榮成曾於文雋YouTube節目上證實，古天樂確實找過他執導《風雲3》，文雋更爆料指需要揣測古天樂心意，「究竟他想飾演雄霸還是無名」。
鄭伊健郭富城年齡成最大隱憂拖延恐難回頭
施仁毅強調，馬榮成始終屬意由鄭伊健與郭富城主演第三集，認為「這種經營角色好難代替」。他更從漫畫原著角度分析，指聶風與步驚雲在第三部故事中因冰封二十年後破冰重出，角色設定約60至63歲，肉身因冰封未變且後來吞服龍元擁有長生之力。這個設定理論上能合理化演員年齡增長，但施仁毅亦坦言「如今電影市場環境低迷，再拖延數年，選角與拍攝只會難上加難」。他更提到若選擇從「雄霸天下篇」全面重啟，起用年輕演員，勢必引發另一番爭議。
網民熱議古天樂角色掀起翻拍路線大辯論
施仁毅在社交平台發文問「假如原班人馬開拍《風雲3》，古天樂可以做甚麼角色」，隨即引爆網民討論。有漫畫迷從2019年影視展海報中出現最強反派帝釋天一角推測，古天樂極有可能飾演此角色而非早前盛傳的無名。亦有網民認為以古天樂現時形象，飾演斷浪更為合適。另一派網民則對原班人馬回歸持保留態度，認為鄭伊健與郭富城現時年紀已與角色有落差，不如大膽重啟選用新生代演員。施仁毅笑言若起用年輕演員，「網友又會討論Mirror成員演誰比較合適」，自嘲必定被指「藉此抽水」。