施仁毅再提及原班人馬開拍《風雲3》 擱置多年內幕曝光 古天樂角色引熱議

《風雲》系列作為香港漫畫改編電影經典IP，第三集籌備消息多年來反覆傳出卻始終未能開拍。近日發起人施仁毅再度於社交平台提及原班人馬回歸計劃，更拋出古天樂角色懸念，令一眾風雲迷再度沸騰。然而這部耗時多年仍停留在策劃階段的大製作，背後牽涉近10億資金角力與版權困局，真相遠比想像中複雜。