飛常日誌 II｜兩大港姐加盟演「地勤雙Ca」！冠軍倪樂琳靚到被誤認真空姐？
「地勤雙Ca」造型率先曝光 倪樂琳可愛托腮撼梁凱晴甜美酒粒
《飛常日誌 II》為求新鮮感，今季找來兩大港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及亞軍梁凱晴（Carina）加盟，飾演「地勤雙Ca」Jessica及Erica。今日劇組率先曝光一系列亮麗造型照，可見「地勤雙Ca」連同李芷晴、邢慧敏、曾文心、莊易羚及史穎喬等一眾「空姐」，畫面相當吸睛。當中Ellyn的「可愛托腮」甫士與Carina的招牌「甜美酒粒」笑容各有千秋，二人更因劇中有不少對手戲而成為好友，令觀眾期待她們的火花。
倪樂琳自爆被誤認真空姐 網民洗版式激讚：靚到人見人愛
二人早前已急不及待將新造型上載至社交平台，引發網民熱烈討論。Ellyn興奮留言指拍攝時竟被誤當作是真正機場員工，繼上季劉穎鏇後再引發「空姐誤會」，她寫道：「可以有機會入到機場禁區 特別激動！可能我同呢套制服嘅適配度太高，導致拍攝嘅時候有好多人真係以為我係員工 hahaha，太有意思了！」而以「甜美笑容」見稱的Carina，亦憑著殷勤空姐甫士及「甜美空姐4格」照片，吸獲洗版式好評，網民留言：「美麗的女神」、「黐線，點解可以咁靚」、「如果有這麼靚的空姐，日日都搭飛機」。
起底「學霸港姐」梁凱晴與「城大校花」倪樂琳 猛料背景嚇窒網民
兩位新晉小花不只樣貌出眾，背景同樣猛料。憑《奪命提示》「林志美」一角上位的Carina，是知名的「學霸港姐」，先後於英國薩里大學酒店管理學系及香港城市大學市場行銷學碩士畢業，更曾獲教授建議繼續修讀博士學位，但她為圓選美夢而放棄。至於2024年港姐冠軍Ellyn，在城大修讀公共政策與政治學系期間，已因外貌標緻獲封「城大校花」，參選前更曾以跳唱女子組合MORII GIRLS成員身份出道，與區明妙是隊友，可謂多才多藝。
網民一面倒激讚：日日都想搭飛機
對於兩位高顏值港姐加盟《飛常日誌 II》，網民反應一面倒表示期待，紛紛在二人的社交平台洗版留言，大讚她們的制服造型令人眼前一亮。
「靚靚空姐」
「你咁靚得唔得架」
「靚到人見人愛」
「美麗的女神」
「黐線，點解可以咁靚」
「甜美女神」
「Beautiful post！So Elegant」
「如果有這麼靚的空姐，日日都搭飛機」