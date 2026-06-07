飛常日誌 II｜兩大港姐加盟演「地勤雙Ca」！冠軍倪樂琳靚到被誤認真空姐？

《飛常日誌 II》繼上季空姐造型掀起熱話後，今季再添兩大靚女港姐加盟！2024年港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）及2021年港姐亞軍梁凱晴（Carina）齊齊換上地勤制服，化身「地勤雙Ca」，造型曝光即引發熱議，Ellyn更自爆被誤認是真空姐，究竟發生咩事？