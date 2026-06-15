飛常日誌 II｜劉穎鏇教路點樣連放18日假？官方請假攻略引網民瘋搶！
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為宣傳新劇《飛常日誌 II》，TVB推出「2026/27 年請假攻略月曆卡」，由12位主演教路如何善用假期！當中以劉穎鏇的攻略最為震撼，竟有方法可以一次過連放18日長假，消息一出即引來全城打工仔關注，究竟秘訣是甚麼？
《飛常II》12主演拍片教請假 馬明高Ling爆笑Slogan
這次宣傳活動陣容強大，請來馬國明、高海寧、朱敏瀚、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛等12位主演，分成三組拍攝影片分享請假心得。當中馬國明、高海寧及洪永城更創作了搞笑口號：「有我哋幫你手，放假去邊度玩，更加得心應手」。此外，月曆卡更設有附12位主演親筆簽名的隱藏版本，極具收藏價值。
劉穎鏇10月請假攻略最屈機 秘技連放18日長假
在眾多攻略中，以劉穎鏇的10月請假大法最為「Amazing」！她提出的方法，竟然可以讓打工仔在2026年10月一下子連續放足18日假，堪稱最強請假秘技。想知道這個「屈機」方法的詳細內容，就要密切留意無綫官網、12位藝人的社交平台以及官方後續的宣傳活動了。
打工仔洗版求攻略：「跪求18日假秘笈！」
「18日長假」的攻略一出，立即在網上引起熱烈討論，一眾打工仔紛紛洗版留言，表示極度期待。網民激動表示：「18日！？真定假呀？跪求攻略！」、「打工仔福音！TVB今次宣傳好實用！」、「好想要有簽名嘅隱藏版月曆卡呀！」、「馬明個slogan好搞笑，好有佢風格。」、「為咗個18日假攻略，我一定會留意佢哋官網！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期