飛常日誌 II｜劉穎鏇教路點樣連放18日假？官方請假攻略引網民瘋搶！

為宣傳新劇《飛常日誌 II》，TVB推出「2026/27 年請假攻略月曆卡」，由12位主演教路如何善用假期！當中以劉穎鏇的攻略最為震撼，竟有方法可以一次過連放18日長假，消息一出即引來全城打工仔關注，究竟秘訣是甚麼？