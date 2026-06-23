飛常日誌 II｜劉穎鏇強吻馬國明獲封屈機女神！監製預告將著機師服派福利
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《飛常日誌 II》開播即傳來收視喜訊，首周已錄得最高21.2點佳績，成為2026年暫時的收視冠軍！劇中靈魂人物劉穎鏇（Tiffany）繼上季「黑絲空姐」後再度引爆話題，昨晚（22日）一集更上演強吻馬國明戲碼，獲網民力捧為「屈機女神」，究竟她還會為觀眾帶來甚麼驚喜？
劉穎鏇甜笑強吻馬國明 經典天然呆樣引爆笑
昨晚劇情講述，劉穎鏇飾演的Carmen因不滿前度楊尚偉（馬國明飾）遲遲未肯出手，阻止程日飛（周嘉洛飾）的熱烈追求，竟然在大庭廣眾之下，當著程日飛的面向馬國明步步進逼！只見Tiffany堆起招牌甜美笑容和腰果眼，看似撒嬌實則威逼，最後更以「強吻」來要求對方盡快「拆局」。面對Tiffany的甜美攻勢，馬國明再次展現其經典的「天然呆式驚青樣」，兩人互動充滿喜感，令整個場口的觀賞指數推至頂點，畫面極之搞笑。
劉穎鏇憑黑絲空姐上位 升呢做靈魂人物
劉穎鏇自《飛常日誌》第一季憑「黑絲空姐」造型已成功搶盡眼球，來到第二季，她的人氣再度飆升。劇集首周收視高達21.2點（136萬觀眾），成績斐然，Tiffany絕對功不可沒。今季她除了繼續大騷美腿和專業Catwalk外，其頂級顏值和甜美笑容亦獲網民高度認證，加上在劇中不時展現流利的美式英語，全方位的「滿分條件」讓她被捧為劇集「靈魂人物」，奠定女神地位。
監製Andy火速回應網民訴求 預告Tiffany快閃派福利
劉穎鏇在劇中的空姐造型深入民心，不少網民看畢強吻戲碼後，紛紛留言表示更期待看到她以機師Look現身派福利。對此，《飛常 II》監製Andy亦迅速作出回應，親自向觀眾大派定心丸，更驚喜預告：「Tiffany 嚟緊真係會著機師服快閃宣傳，大家密切期待呀。」消息一出，立即引起粉絲們的熱切期待，準備好捕捉女神的英氣一面。
網民激讚全方位滿分 瘋狂示愛：好想娶佢做老婆
劇集播出後，網民對劉穎鏇的表現一面倒激讚，認為她內外兼備，堪稱完美。討論區被她的美貌洗版，有網民坦言：「《飛常 II》拍得劉穎鏇特別靚」。其流利英語及討好角色更引來大量粉絲示愛，笑言：「好想娶佢做老婆！」對於她強吻馬國明一幕，網民更搞笑「怪責」馬明為何要推開女神的獻吻，紛紛表示：「馬明真係唔識貨！」、「放開個女仔，等我嚟！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期