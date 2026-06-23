飛常日誌 II｜劉穎鏇強吻馬國明獲封屈機女神！監製預告將著機師服派福利

《飛常日誌 II》開播即傳來收視喜訊，首周已錄得最高21.2點佳績，成為2026年暫時的收視冠軍！劇中靈魂人物劉穎鏇（Tiffany）繼上季「黑絲空姐」後再度引爆話題，昨晚（22日）一集更上演強吻馬國明戲碼，獲網民力捧為「屈機女神」，究竟她還會為觀眾帶來甚麼驚喜？