飛常日誌 II｜劉穎鏇OL造型晒逆天長腿！流利切換4大語言震驚網民 揭苦練日文內幕

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劉穎鏇（Tiffany）在《飛常日誌 II》首集大爆發！繼上輯「黑絲空姐」Look搶盡焦點後，今輯改以OL造型上陣，全集「長腿放題」即時引發網民暴動，大讚她是「長腿世一」。更令人驚訝的是，她處理系統失靈事故時流利切換四大語言，究竟背後下了多少苦功？

即時畫面：OL造型「長腿放題」震撼全網

在《飛常日誌 II》第一集，劉穎鏇以全新OL造型登場，其完美身高、身形加上招牌甜笑，旋即成為網絡熱話，尤其是劇中連場的「長腿放題」畫面，讓網民看得目不轉睛。不過，最搶焦的場面是Tiffany處理系統失靈事故時，先後以流利廣東話、英語、日文及普通話安撫不同國籍的乘客，當中英語及日文部分更說得相當動聽，獲網民大讚叻女。值得一提的是，同場飾演空姐Erica的梁凱晴雖然全程只是「佈景」，但即使知道自己out focus，依然拼盡全力擠出最燦爛笑容，專業精神可嘉。

劉穎鏇親解苦練日文內幕：同事貼身教路

對於在首集一口氣挑戰4大語言，Tiffany受訪時坦承為了日文及普通話的發音下了不少苦功，並特別感激劇組同事貼身教導日語發音。她透露：「同事預早錄好咗啲日文畀我聽，跟住我就不停喺度背。去到現場嘅時候，呢位同事都有聽住我講嘢個音同埋咬字，再幫我即場調整。」Tiffany更細心分享調整細節，指同事會提醒她語氣問題：「例如佢會話啲我啲語調好似 strong 得滯，會好似冇咁禮貌，呢啲就要調整。」

2024年開設YouTube頻道 早已獲讚語言天才

其實劉穎鏇在語言方面確實非常有天賦，絕非一朝一夕。她於2024年開設名為「Tiffy Talks」的YouTube 頻道，透過與小朋友互動對話等多元主題，教授小朋友英語。當時不少看過影片的網民，都已經大讚Tiffany講英文流暢又好聽，認為她是名副其實的真女神，這次在劇中大騷語言天份，可謂讓觀眾再次見識到她的實力。

網民激讚「長腿世一」：佢嘅長腿真係宇宙級！

劉穎鏇今次的演出引來網民洗版式討論，輿論一面倒激讚，認為她無論外型和演技都愈見「一姐風範」。留言包括：「Tiff 係自帶 bgm 嘅女人」、「佢嘅長腿真係宇宙級」、「每步路都有 Catwalk Feel」、「依家嘅佢有一姐風範」、「睇到我眼定定」。

飛常日誌ii 劉穎鏇 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 劉穎鏇 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 劉穎鏇 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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