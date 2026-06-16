飛常日誌 II｜劉穎鏇OL造型晒逆天長腿！流利切換4大語言震驚網民 揭苦練日文內幕

劉穎鏇（Tiffany）在《飛常日誌 II》首集大爆發！繼上輯「黑絲空姐」Look搶盡焦點後，今輯改以OL造型上陣，全集「長腿放題」即時引發網民暴動，大讚她是「長腿世一」。更令人驚訝的是，她處理系統失靈事故時流利切換四大語言，究竟背後下了多少苦功？