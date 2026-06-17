飛常日誌 II｜劉穎鏇15秒女神視覺曝光！親揭最大心理陰影：驚跌親

昨晚《飛常日誌 II》一幕劉穎鏇（Tiffany）的「女神視覺」片段震撼觀眾，鏡頭中她大晒逆天長腿與甜美笑容，配上飄逸秀髮，短短15秒已仙氣滿瀉。不過，這個完美畫面的背後，原來Tiffany正經歷極大心理關口，更自爆拍攝過程極度驚險，究竟是甚麼讓她如此恐懼？