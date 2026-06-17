飛常日誌 II｜劉穎鏇15秒女神視覺曝光！親揭最大心理陰影：驚跌親
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昨晚《飛常日誌 II》一幕劉穎鏇（Tiffany）的「女神視覺」片段震撼觀眾，鏡頭中她大晒逆天長腿與甜美笑容，配上飄逸秀髮，短短15秒已仙氣滿瀉。不過，這個完美畫面的背後，原來Tiffany正經歷極大心理關口，更自爆拍攝過程極度驚險，究竟是甚麼讓她如此恐懼？
昨晚15秒女神視覺 靚到爆鏡幕後勁驚險
在昨晚播出的劇情中，劉穎鏇以一身亮麗造型登場，拍攝了一段長約15秒的「女神視覺」片段，當中她需要一邊望著鏡頭展現自信笑容，一邊走下樓梯，畫面唯美得令人心動。然而，Tiffany事後透露，這場戲對她而言是全劇最大的挑戰，因為她本身對於穿著高跟鞋走樓梯有著巨大的心理陰影，拍攝時更被要求不能觸碰欄杆，令她步步驚心。
劉穎鏇親揭最大挑戰 「要克服呢個心理關口」
談到拍攝時的困難，劉穎鏇坦言最大的恐懼來自於高跟鞋與樓梯的組合。她直言：「落樓梯其實我覺得係成場戲最大嘅挑戰，主要係點樣可以望住個攝影機好有自信咁笑、但同時又要小心落樓梯級呢？」她解釋，由於不能望著地面，又要保持女神的優雅姿態，令她非常緊張。Tiffany說：「我一向對於著住高踭鞋行樓梯都特別會驚、同會特別注意小心，所以開頭拍嘅時候係要克服呢個心理關口，驚跌親。」
劉穎鏇謙稱歸功幕後 攝影燈光組功不可沒
雖然拍攝過程充滿挑戰，但最終呈現出來的效果卻相當唯美，獲得不少讚賞。對此，劉穎鏇謙虛地將功勞歸於整個幕後團隊。她表示，如果沒有監製、攝影組和燈光組等同事的完美配合，絕對無法拍出如此理想的畫面。Tiffany感激地說：「當然要歸番啲功勞畀我哋嘅幕後同事，無論係我哋監製 Andy 或者攝影組、燈光組，大家都非常之配合，個畫面先可以有依家個效果。」
網民激讚專業精神 「完全睇唔出佢咁驚」
片段播出後，網民對劉穎鏇的表現讚不絕口，紛紛留言大讚她的專業精神。有網民表示：「Tiffany真係好專業，完全睇唔出佢咁驚！」、「個畫面真係女神降臨咁，辛苦晒！」、「長腿真係無敵，著高踭鞋行樓梯真係好高難度，佩服！」、「睇到都覺得牙煙，但佢仲要笑得咁甜美，太強了！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期