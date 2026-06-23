飛常日誌 II｜揭機場跑道飛車驚人秘密！吳偉豪爆從未見過呢個香港

《飛常日誌 II》播出以來，除了劇情緊湊，其逼真的機場場景亦備受讚賞。昨晚（22日）一幕吳偉豪（Ricco）在飛機升降跑道上型爆飛車的畫面，更被網民大讚媲美MV！不過，原來這個超有型的鏡頭背後，竟然隱藏著不少製作秘密，甚至連演員本人也因此大開眼界！