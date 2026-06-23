飛常日誌 II｜揭機場跑道飛車驚人秘密！吳偉豪爆從未見過呢個香港
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《飛常日誌 II》播出以來，除了劇情緊湊，其逼真的機場場景亦備受讚賞。昨晚（22日）一幕吳偉豪（Ricco）在飛機升降跑道上型爆飛車的畫面，更被網民大讚媲美MV！不過，原來這個超有型的鏡頭背後，竟然隱藏著不少製作秘密，甚至連演員本人也因此大開眼界！
吳偉豪黑超look揸車型到爆裂 畫面媲美MV
在昨晚其中一個場口，飾演「飛行區運作員」安仔的吳偉豪，戴上太陽眼鏡在飛機升降跑道上高速駕駛巡邏車，畫面中型爆的男主角配上唯美的拍攝鏡頭，在廣闊的跑道上飛馳，整個畫面充滿電影感，讓不少觀眾驚嘆恍如在觀賞MV一樣，視覺效果極度震撼。
揭秘跑道飛馳靠綠幕 駕駛者須持專用執照
要在機場禁區內的跑道上駕駛，原來是一門大學問。據悉，所有在停機坪駕駛的人員，都必須持有「停機坪駕駛執照」。由於劇中角色「需要高速執行職務」，為策萬全，劇組最終決定採用綠幕技術來拍攝這些飛馳場口，以確保演員及製作人員的安全。觀眾所見的震撼畫面，其實是後期製作的成果。
監製安排演員真實體驗 吳偉豪大讚大開眼界
雖然飛車場面是以綠幕拍攝，但監製Andy為了讓演員能更真實地感受在跑道上飛馳的感覺，事前非常有心地作出特別安排。他讓演員們親身坐上真正的巡邏車，在跑道上感受一次真實的「飛馳」車速。對此，Ricco受訪時也坦言過程非常刺激，並笑言大開眼界：「好壯觀，從來未試過喺香港見到一個咁大又冇任何高樓大廈遮擋嘅空間。」
網民驚嘆製作認真 讚劇組有心
幕後花絮曝光後，網民紛紛驚嘆劇組的認真製作。「原來係綠幕！拍得好真，完全睇唔出！」「劇組好有心，仲特登安排演員去體驗，難怪Ricco演得咁投入。」「呢啲幕後花絮好正，睇完更加欣賞套劇。」「估唔到喺跑道揸車要考牌，長知識了！」「個畫面真係好靚，要讚下攝影師！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期