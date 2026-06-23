飛常日誌 II｜吳偉豪郭柏妍組顏值CP！小貓式拍打撒嬌大法電暈網民

《飛常日誌 II》除了機場專業工作場面緊張刺激，劇中的感情線同樣備受關注！當中由吳偉豪（Ricco）飾演的安仔與郭柏妍飾演的女朋友方可兒，憑著超高顏值和甜蜜互動，獲網民封為「飛常顏值CP」。昨晚（22日）一幕「小貓式拍打」撒嬌戲，更是直接電暈大批觀眾，CP感滿瀉！