飛常日誌 II｜吳偉豪郭柏妍組顏值CP！小貓式拍打撒嬌大法電暈網民
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《飛常日誌 II》除了機場專業工作場面緊張刺激，劇中的感情線同樣備受關注！當中由吳偉豪（Ricco）飾演的安仔與郭柏妍飾演的女朋友方可兒，憑著超高顏值和甜蜜互動，獲網民封為「飛常顏值CP」。昨晚（22日）一幕「小貓式拍打」撒嬌戲，更是直接電暈大批觀眾，CP感滿瀉！
吳偉豪密會郭柏妍 無敵酒粒甜笑冧死人
在昨晚播出的劇情中，飾演「飛行區運作員」的安仔（吳偉豪飾）在忙完一整天後，終於有時間與女朋友仔方可兒（郭柏妍飾）甜蜜約會。只見Ricco望向女友時，展現出他招牌的甜美笑容，眼神充滿愛意，再加上他的無敵酒粒，電力十足，被網民形容為「絕對殺死人」，完美演繹出熱戀中情侶的甜蜜模樣。
郭柏妍gfable小貓式拍打 飛常顏值CP魅力沒法擋
面對男友的深情對望，郭柏妍飾演的方可兒亦表現出極之gfable（女友感）的一面。她以「小貓式拍打」向男友撒嬌，動作既可愛又不造作，充滿少女味，令不少男性觀眾表示直接暈低。這一對「飛常顏值CP」的自然互動，將情侶間的甜蜜氛圍拉滿，魅力果然沒法擋，成功俘虜大批劇迷的心。
吳偉豪甜美笑容成絕殺 獲封甜美男神
其實吳偉豪除了擁有標緻的五官外，他溫暖的「甜美笑容」亦是其圈粉的絕殺武器。無論是在劇中對著郭柏妍甜笑，還是在其他場口展現陽光一面，他的笑容都極具感染力，加上深邃的酒粒，讓他成功獲封為新一代「甜美男神」代表，融化不少粉絲的心。
網民睇到暈低 激讚CP感爆棚
對於這對「顏值CP」的甜蜜互動，網民紛紛表示「頂唔順」，大讚兩人火花十足。「呢對CP真係好襯，睇到我全程姨母笑！」「郭柏妍個小貓拍打太可愛喇！好gfable！」「Ricco個酒粒真係犯規，笑起上嚟頂唔順！」「求下編劇俾多啲糖佢哋！」「安仔同可兒係我追劇嘅動力！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期