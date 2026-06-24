飛常日誌 II｜周嘉洛失戀爆喊！K房連唱8次《男人最痛》戴祖儀反白眼食花生
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昨晚（23日）《飛常日誌 II》播出焦點一幕，周嘉洛飾演的日飛在認清被Carmen（劉穎鏇飾）拒絕後，情緒大崩潰！他竟拉大隊到卡拉OK，狂點8次《男人最痛》宣洩，唱到青筋暴現兼眼泛淚光，場面既心酸又爆笑，究竟身邊好友有何反應？
昨晚直擊！周嘉洛K房爆喊喪唱《男人最痛》
劇情焦點落在日飛（周嘉洛飾）認清自己不被心儀對象Carmen喜歡的事實後，失戀的他拉著一眾好友同事到卡拉OK發洩。只見他獨霸咪高峰，連續狂唱8次《男人最痛》，完全投入失戀情緒之中。周嘉洛的演繹極具層次感，由最初眼泛淚光的「慘情樣」，到後來唱到青筋暴現的激動哀嚎，最後更變成靈魂出竅的「喃嘸」Tone，將一個男人失戀的痛苦與執著演繹得淋漓盡致，充滿喜劇感。
好友零同情！戴祖儀鍾柔美郭柏妍全程食花生
正當周嘉洛沉浸在失戀的悲痛中，他身邊的機場同事兼好友戴祖儀、鍾柔美及郭柏妍卻上演另一場好戲。她們非但沒有安慰，反而當正日飛是「人肉點唱機」，在他背後瘋狂「食花生」。戴祖儀與郭柏妍的「八妹仔」表情相當到位，而鍾柔美更因不滿周嘉洛的「咪霸」行為，忍不住大翻白眼，鄙視的表情極度搶鏡，強烈的反差令整個場口喜感倍增，畫面極之爆笑。
網民洗版式爆笑：「睇到我笑出聲！」
此幕播出後立即引起網民熱烈討論，不少觀眾都大讚場面搞笑又寫實。「呢幕真係笑到我肚痛！嘉洛仔啲慘情樣太正！」「後面班花生友先係重點，Yumi個反白眼好真實！」「唱8次《男人最-痛》真係好癲，隔住個mon都覺得佢慘！」「周嘉洛真係喜劇之王，連失戀都咁好笑！」「求編劇唔好再虐待日飛啦，俾個好女仔佢啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期