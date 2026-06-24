飛常日誌 II｜周嘉洛失戀爆喊！K房連唱8次《男人最痛》戴祖儀反白眼食花生

昨晚（23日）《飛常日誌 II》播出焦點一幕，周嘉洛飾演的日飛在認清被Carmen（劉穎鏇飾）拒絕後，情緒大崩潰！他竟拉大隊到卡拉OK，狂點8次《男人最痛》宣洩，唱到青筋暴現兼眼泛淚光，場面既心酸又爆笑，究竟身邊好友有何反應？