飛常日誌 II｜周嘉洛失戀崩潰！卡拉OK喪唱8次《男人最痛》 青筋暴現嚇窒網民

昨晚（23日）《飛常日誌 II》播出一幕爆笑場口，主角周嘉洛飾演的日飛在認清不被心儀對象Carmen（劉穎鏇飾）喜歡後，情緒大受打擊，竟拉大隊到卡拉OK連環點唱8次《男人最痛》洩憤！畫面中嘉洛仔眼泛淚光、唱到青筋暴現，配上生無可戀的「喃嘸」式唱腔，場面極度悲壯又搞笑，究竟同場好友有何反應？