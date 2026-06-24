飛常日誌 II｜周嘉洛失戀崩潰！卡拉OK喪唱8次《男人最痛》 青筋暴現嚇窒網民
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昨晚（23日）《飛常日誌 II》播出一幕爆笑場口，主角周嘉洛飾演的日飛在認清不被心儀對象Carmen（劉穎鏇飾）喜歡後，情緒大受打擊，竟拉大隊到卡拉OK連環點唱8次《男人最痛》洩憤！畫面中嘉洛仔眼泛淚光、唱到青筋暴現，配上生無可戀的「喃嘸」式唱腔，場面極度悲壯又搞笑，究竟同場好友有何反應？
昨晚失戀暴走 卡拉OK上演獨腳戲
在昨晚播出的劇情中，日飛（周嘉洛飾）終於確認Carmen（劉穎鏇飾）對自己無意，心碎之下，他帶領一眾機場同事好友前往卡拉OK，上演一場個人失戀演唱會。最令人拍案叫絕的是，他竟然連續點唱了8次《男人最痛》！周嘉洛將角色的悲痛以極具喜感的方式呈現，不僅眼泛淚光，更唱到青筋暴現，發出陣陣哀嚎，最後更進入一個完全沒有靈魂的「喃嘸Tone」狀態，將失戀的頹廢與絕望演繹得淋漓盡致，同時又充滿荒誕的喜劇感。
同事食花生贈慶 鍾柔美反白眼成焦點
正當周嘉洛沉浸在失戀的痛苦中，他身邊的同事兼好友們卻上演另一場好戲。戴祖儀與郭柏妍完全進入「八妹仔」模式，在周嘉洛背後瘋狂「食花生」，八卦表情做得相當足，非常搞笑。而另一邊的鍾柔美，則對於周嘉洛的「咪霸」行為顯得極度不恥，其投入的「反眼樣」更成為畫面一大亮點，與主角的悲情形成強烈對比，令整個場口的喜劇效果再度昇華，讓觀眾哭笑不得。
劇情回帶 周嘉洛單戀劉穎鏇終夢碎
回顧《飛常日誌》系列，日飛（周嘉洛飾）對Carmen（劉穎鏇飾）的愛慕之情一直是其中一條重要感情線。日飛多次嘗試接近Carmen，可惜襄王有心，神女無夢。昨晚的劇情正式為這段單戀畫上句號，日飛終於要面對殘酷的現實。這次卡拉OK的崩潰式獻唱，正是他壓抑已久的情感總爆發，完全符合其角色的衝動性格，也為這段無疾而終的感情線，帶來一個既心酸又爆笑的收尾。
網民洗版式爆笑：「年度失戀慘情歌王！」
此幕播出後，旋即在網上引起熱烈討論，網民紛紛表示被周嘉洛的演出笑到流淚。討論區湧現大量留言：「嘉洛仔唱到青筋都出埋，睇到我又心痛又好笑！」「後面啲同事食花生個樣先係精髓！鍾柔美個白眼100分！」「求《男人最痛》周嘉洛ver. full version！」「呢幕絕對係年度經典場面，笑到肚痛！」「完美演繹咗男人失戀有幾咁煩，但又好好笑。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期