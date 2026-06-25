飛常日誌 II｜張馳豪逆風跑驚現巨胸！完勝周嘉洛吳偉豪 獲封「男版最強Body」！

最新娛聞
東方新地

廣告

《飛常日誌 II》昨晚一集，除了劇情緊湊，張馳豪（Aska）更意外大派福利！在一場練跑戲中，他憑藉逆風「助攻」，在鏡頭前展現出驚人結實的胸肌，身材完勝同場的周嘉洛及吳偉豪，被網民火速封為「男版最強Body」，引發熱烈討論！

昨晚練跑場面震撼 逆風吹出張馳豪結實胸肌

昨晚劇情講述程日飛（周嘉洛飾）、安仔（吳偉豪飾）及車成軒（張馳豪飾）為參加同業競技比賽而相約練跑。雖然周嘉洛的超俐落熱身動作相當搶鏡，但觀眾的焦點很快便落在張馳豪身上。當時他穿上一件薄身運動上衣，在逆風奔跑期間，風勢將衣服緊緊貼在其身上，令他苦練多時的「驚人結實胸肌」線條無所遁形，視覺效果極為震撼，風頭完全蓋過身旁的周嘉洛和吳偉豪，場面充滿雄性荷爾蒙。

185cm高擁44吋長腿 張馳豪堪稱最強Body

張馳豪獲封「男版最強Body」絕對有根有據。他本身擁有185cm的模特兒身高，配以一對逆天的44吋長腿，單是比例已經相當屈機。如今再加上深藏不露的肌肉型身材，在此次逆風跑場景中一次過完美展現，其健碩體格與高大身形相得益彰，難怪能在一眾小生中突圍而出，成為新一代的肌肉男神，讓不少女性觀眾為之瘋狂，男性觀眾亦為之羨慕。

大結局預告終極一露 張馳豪麒麟臂線條勢必再掀熱話

各位「豪迷」請注意！據知情人士透露，昨晚的「巨胸」場面只是前菜，Aska將會在《飛常日誌 II》大結局中，有「終極一露」的安排！屆時他將會大方展現其超完美的麒麟臂線條，為觀眾帶來更震撼的視覺衝擊。想一睹Aska苦練的完美體態，就千萬不要錯過大結局的播出，相信屆時必定會再次掀起網上熱話，將劇集氣氛推至最高峰。

網民睇到心心眼：求Aska開健身班！

張馳豪的「最強Body」成功洗版討論區，網民紛紛表示睇到心心眼。「嘩！Aska個胸肌勁過好多健身教練！」、「逆風呢下真係神來之筆，攝影師加雞髀！」、「周嘉洛同吳偉豪喺隔籬即刻變咗小朋友身形，對比太強烈！」、「又高又大隻又有長腿，呢個身材太屈機！」、「已經開始期待大結局嘅麒麟臂！」

飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 張馳豪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 