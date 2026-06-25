飛常日誌 II｜張馳豪逆風跑驚現巨胸！完勝周嘉洛吳偉豪 獲封「男版最強Body」！

《飛常日誌 II》昨晚一集，除了劇情緊湊，張馳豪（Aska）更意外大派福利！在一場練跑戲中，他憑藉逆風「助攻」，在鏡頭前展現出驚人結實的胸肌，身材完勝同場的周嘉洛及吳偉豪，被網民火速封為「男版最強Body」，引發熱烈討論！