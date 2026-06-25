飛常日誌 II｜張馳豪逆風跑驚現巨胸！完勝周嘉洛吳偉豪 獲封「男版最強Body」！
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《飛常日誌 II》昨晚一集，除了劇情緊湊，張馳豪（Aska）更意外大派福利！在一場練跑戲中，他憑藉逆風「助攻」，在鏡頭前展現出驚人結實的胸肌，身材完勝同場的周嘉洛及吳偉豪，被網民火速封為「男版最強Body」，引發熱烈討論！
昨晚練跑場面震撼 逆風吹出張馳豪結實胸肌
昨晚劇情講述程日飛（周嘉洛飾）、安仔（吳偉豪飾）及車成軒（張馳豪飾）為參加同業競技比賽而相約練跑。雖然周嘉洛的超俐落熱身動作相當搶鏡，但觀眾的焦點很快便落在張馳豪身上。當時他穿上一件薄身運動上衣，在逆風奔跑期間，風勢將衣服緊緊貼在其身上，令他苦練多時的「驚人結實胸肌」線條無所遁形，視覺效果極為震撼，風頭完全蓋過身旁的周嘉洛和吳偉豪，場面充滿雄性荷爾蒙。
185cm高擁44吋長腿 張馳豪堪稱最強Body
張馳豪獲封「男版最強Body」絕對有根有據。他本身擁有185cm的模特兒身高，配以一對逆天的44吋長腿，單是比例已經相當屈機。如今再加上深藏不露的肌肉型身材，在此次逆風跑場景中一次過完美展現，其健碩體格與高大身形相得益彰，難怪能在一眾小生中突圍而出，成為新一代的肌肉男神，讓不少女性觀眾為之瘋狂，男性觀眾亦為之羨慕。
大結局預告終極一露 張馳豪麒麟臂線條勢必再掀熱話
各位「豪迷」請注意！據知情人士透露，昨晚的「巨胸」場面只是前菜，Aska將會在《飛常日誌 II》大結局中，有「終極一露」的安排！屆時他將會大方展現其超完美的麒麟臂線條，為觀眾帶來更震撼的視覺衝擊。想一睹Aska苦練的完美體態，就千萬不要錯過大結局的播出，相信屆時必定會再次掀起網上熱話，將劇集氣氛推至最高峰。
網民睇到心心眼：求Aska開健身班！
張馳豪的「最強Body」成功洗版討論區，網民紛紛表示睇到心心眼。「嘩！Aska個胸肌勁過好多健身教練！」、「逆風呢下真係神來之筆，攝影師加雞髀！」、「周嘉洛同吳偉豪喺隔籬即刻變咗小朋友身形，對比太強烈！」、「又高又大隻又有長腿，呢個身材太屈機！」、「已經開始期待大結局嘅麒麟臂！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期