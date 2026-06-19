飛常日誌 II｜張馳豪演活怕醜「綿羊男」！驚變呆萌樹熊獲網民洗版式激讚

昨晚（18日）播出的《飛常日誌 II》劇情驚喜十足，除了緊張的機場事故，張馳豪（Aska）的喜劇演出更成為一大亮點！劇中他被網紅妙妙（李海銅飾）突襲騷擾，嚇到驚變「呆萌樹熊」，其後更被迫營業跳舞，連串怕醜又為難的表情包笑翻網民，獲洗版式大讚其喜劇天份！