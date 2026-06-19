飛常日誌 II｜張馳豪演活怕醜「綿羊男」！驚變呆萌樹熊獲網民洗版式激讚
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昨晚（18日）播出的《飛常日誌 II》劇情驚喜十足，除了緊張的機場事故，張馳豪（Aska）的喜劇演出更成為一大亮點！劇中他被網紅妙妙（李海銅飾）突襲騷擾，嚇到驚變「呆萌樹熊」，其後更被迫營業跳舞，連串怕醜又為難的表情包笑翻網民，獲洗版式大讚其喜劇天份！
昨晚劇情爆笑 Aska撞正網紅李海銅被嚇窒
劇情講述憑《臥底嬌娃》爆紅的「仙氣女神」李海銅，在劇中飾演渴望蹭流量的網紅妙妙，更發起「機場禁區留宿三日」的瘋狂挑戰。當她在機場亂衝亂撞時，竟意外發現昔日頂流男神Aska正獨自飲水。妙妙立即興奮大叫上前，嚇得Aska當場呆住，秒變「呆萌樹熊」，表情極之可愛。面對妙妙一再熱情地騷擾，Aska全程表現出怕醜又尷尬的神情，時而展露謙厚為難的樣子，完美演繹出「綿羊男」被熱情粉絲嚇壞的感覺，場面非常搞笑。
Aska被迫營業跳舞 難為了家嫂表情包盡出
妙妙為了頻道點擊率，更要求Aska在她直播鏡頭前，即場重跳昔日紅極一時的招牌舞步。雖然Aska的角色表現出萬分不願意，但作為「Yes Man」的他最終還是無奈「就範」。在跳舞期間，Aska七情上面，全程附送大量「難為了家嫂」的經典表情包，將角色內心的尷尬與無奈演繹得淋漓盡致，展現出令人驚喜的喜劇節奏感和天份，成功塑造了一個討喜又可愛的「綿羊男」形象。
網民洗版大讚可愛：笑死冇命賠
張馳豪的破格演出隨即引來網民洗版式討論，一面倒大讚他可愛又有喜劇感。不少觀眾被他的表情包逗得捧腹大笑，紛紛留言力撐：「Aska 好好笑，笑死冇命賠」、「估佢唔到咁好笑」、「佢個怕醜樣真係好正！完全係綿羊仔遇上大灰狼！」、「Aska原來咁有喜劇天份！呢個角色好適合佢！」、「睇佢啲表情真係睇得好開心，好可愛！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期